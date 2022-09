Tíz éves a Jászberényi FC. A születésnapot nagy bulival ünnepelték, Majka koncertjére több ezren voltak kíváncsiak. A kerek születésnapon kívül azonban nem sok ünnepelni valója van a csapatnak. Az NB III. idei fordulójában nyolc meccset játszottak, ám mindössze egyet nyertek. A kilenc rúgott gól mellett 18-at kaptak. A Magyar Kupában ezzel szemben szépen meneteltek- egészen szombatig... A Rákosmente csapatát 4–1- re, míg a Kalocsát 2–0- ra verték. A hétvégén azonban a DEAC ellenfeleként 2–1- re kikaptak, így búcsúzniuk kellett, kiestek a kupából.

A neheze azonban még csak most következik.

Az NB III. Keleti csoportjában a tabellán utolsó előttiként szereplő berényi gárda a legjobbakat fogadja, 25- én az ötödik helyezett DEAC csapatával, 28- án a tabellát vezető Zuglóval, míg október másodikán a negyedik Hajdúszoboszlóval mérkőznek meg.

Hét végén a berényiek tehát újra azt a DEAC-ot fogadják, amely most ejtette ki őket a Magyar Kupában. Mit tervez a Jászberény, miben lehet más ez a meccs, mint a múlt heti összecsapás? – Sok sérültünk volt a mérkőzésen, de így is egyenlíteni tudtunk, bár a meccset végül elvesztettük. A mostani meccsre azonban két sérültünk is visszatér, ráadásul az eltiltott Kurunczi Gábor is pályára léphet – mondta az Új Néplapnak a Jászberényi FC elnöke. Gottdiener Lajos szerint erős ellenfelei lehetnek a debreceni gárdának.

A folytatás viszont még keményebbnek ígérkezik, hiszen szeptember utolsó hétvégéjén a Keleti csoportot vezető Zugló, október elején pedig a negyedik Hajdúszoboszló az ellenfél.

Összeszedett a csapat, ha a Putnok elleni stabil formát hozzuk, bárkinek méltó ellenfelei lehetünk. Nem megyünk feltett kézzel a pályára

– mondta az elnök.

Szombaton tehát a Debrecen érkezik a jászsági csapathoz. A visszavágón újra esélyt kap a berény, hogy bizonyíthasson és a múlt hetinél erősebb csapattal, valamint a friss tapasztalattal elmozduljon a tabella utolsó előtti helyéről.