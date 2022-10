Két olyan együttes találkozik, amelyek egyaránt, magabiztos győzelemmel nyitották meg a szezont. A soproniak hazai pályán játszva 90–62-re verték a DEAC-ot, míg az Olaj vendégént, végig vezetve 94–88-ra diadalmaskodott Kaposváron.

Egy kis visszatekintő, a felek az elmúlt évadban az alap és a középszakaszban is oda-vissza találkoztak egymással, a Sopron háromszor, míg az Olaj egyszer tudott nyerni.

– Vajon mit várhatunk szombat este?

– A héten tovább folytatódott a csapat építése, hogy a játékosok még inkább megszokják, megismerjék egymást – mondta Kosztasz Flevarakisz, a Sopron edzője, a BB1.hu-nak.

– A Szolnok az utóbbi években a magyar kosárlabdának egyértelműen a meghatározó, élcsapata, ráadásul saját pályáján rendkívül erős. A játéka kicsit változott az Olajnak, amely most egy rendkívül atletikus gárda, nagyon sok „veszélyes fegyverrel”, gyors ponterős irányító, távolról remekül dobó bedobó, erőteljes, a palánk alatti fizikai erejét érvényesítő center. Ahhoz, hogy Szolnokon jó mérkőzést játszunk és jó eredményt, netán bravúrt érjünk el, egyrészt nagy energiával és lendülettel, másrészt fegyelmezetten és koncentráltan, csapatként kell játszanunk, mind támadásban, mind pedig védekezésben, és mint mindig, kulcskérdés lehet a lepattanók megszerzése – hangsúlyozta a görög szakember.

Az Olajbányász részéről, Pongó Mátét, a csapat irányítóját faggatta honlapunk.

– Jól sikerült az első meccsünk Kaposváron, igaz a soproniaknak is, akik vártnál is magabiztosabban verték a DEAC-ot – kezdte Máté. – Jó mérkőzést várok, azt gondolom, hogy két olyan csapat fog találkozni, amelyik jól igazolt a nyáron. Az előszezon és a bajnoki rajt után úgy tűnik, hogy máris összeálltunk, jó a hangulat sorainkban. Tisztában vagyunk vele, hogy kemény összecsapás vár ránk szombaton este, szurkolótáborunk segítségével, hazai környezetben is nagyon szeretnénk nyerni.

Érdekesség, hogy két esztendő múltán ismét a Tiszaligetben fog pattogtatni az az Andre Jones, aki a 2019-20-as évadban még az Olaj játékosa volt, mostantól viszont már a soproniakat erősíteni az amerikai-szlovák hátvéd.

A mérkőzés tehát szombat este hat órakor kezdődik, a három sípmester: Cziffra Csaba Zsolt, Makrai Márton és Pozsonyi László lesz.

A további párosítások

Szombat: Alba Fehérvár–Oroszlány, 17.00. Atomerőmű SE–Budapesti Honvéd SE, Falco KC–Kaposvár, DEAC–Nyíregyháza, Körmend–ZTE KK (tv: M4 Sport+), 18.00. Vasárnap: Szedeák–Kecskemét, 18.00.

Az Olaj októberi programja

október 1. szombat, 18.00: Kaposvári KK—Szolnoki Olajbányász 94–88

október 8. szombat, 18.00: Szolnoki Olajbányász—Sopron

október 12. szerda, 18.00: Nyíregyháza—Szolnoki Olajbányász

október 21. péntek, 18.00: Kecskemét—Szolnoki Olajbányász

október 25. kedd, 18.00: Szolnoki Olajbányász—DEAC

október 29. szombat, 18.00: Falco KC—Szolnoki Olajbányász