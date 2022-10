Keleti csoport

Facultas Tiszafüredi VSE–Kisvárda II. 1–0 (0–0)

Tiszafüred, 500 néző, vezette: Práth Dávid

Tiszafüred: Tajti – Karika (Szövetes), FEHÉR ZS., Kalóz (HÁDA), TOMOLA – MÁCSAI (Skulka), Baranyi, Földi (Barna) – Tóth D., Szabó V., Kertész (Pintér). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerző: Szabó Viktor (90.)

A Tiszafüred harmadosztályú tagsága alatt még egyszer sem tudta legyőzni aktuális ellenfelét, ezért – és jelenlegi formája alapján is –, ezúttal meglepetésre készültek Mácsaiék. A Kisvárda azonban mit sem foglalkozott ezzel, több helyzetet kidolgozott és egy kapufáig is eljutott az első félidőben. A második játékrészben a hazaiak elsősorban pontrúgások után veszélyeztettek, a levegőben lógott a meglepetés, ami az utolsó percben rúgott Szabó Viktor góllal be is következett.

Dorcsák Zoltán: – Játékosaim egy emberként küzdve harcolták végig a kilencven percet és ezért nagyon büszke vagyok rájuk. Az ellenfélnek több helyzete adódott és úgy tűnt, hogy örülhetünk az egy pontnak is, amikor jött a katarzis...

Jászberényi FC–Hajdúszoboszló 4–1 (0–1)

Jászberény, 200 néző, vezette: Dobai János.

Jászberény: Menczeles – LAMI, Varjas, Perevuznik (BORICS), Sárossy – Ludasi, Horváth A. – FEKETE O. (Palcsó), Szöllősi (Benedek), Kurunczi – Remili (Donkó). Edző: Lakatos Béla.

Gólszerzők: Borics (75.), Fekete O. (80.), Szöllősi (84.), Remili (87.)., ill. Barna (38.)

Joggal reménykedhetett győzelemben a hazai együttes, hiszen Remili és Fekete felépültek sérülésükből, Szőllősi letöltötte eltiltását, Lami személyben pedig egy új játékos is csatlakozott nemrégiben a kerethez. Az első félidő még nem igazolta a várakozásokat, a hajrában bekapott gól után a szünetben próbálta rendezni a sorokat a Jászberény. Az egyenlítő gól hozta meg a várva várt fordulatot, a játékosok tényleg elhitték, hogy nyerhetnek. Szenzációs utolsó negyedórát produkáltak, szép gólokkal szinte állva hagyták a tavalyi negyedik helyezettet.

Lakatos Béla: – A mérkőzés előtt csak a győzelmet tudtam elfogadni, a remélt jó játék azonban az első félidőben elmaradt. Az egyenlítő gól után mintha egy gát szakadt volna át a fiúkban, amit az utolsó negyedórában produkáltunk, az még engem is meglepett. Megérdemelt győzelmet arattunk.