Facultas Tiszafüred–DVTK II.

Az elmúlt hét végén már helyenként idézte korábbi önmagát a Facultas gárdája. Saját kapuja előtt még sok volt a bizonytalanság, de támadásban és főként akaratból ismét jól vizsgázott Dorcsák Zoltán csapata, így jó hangulatban várják ellenfelüket. Akik pillanatnyi formájukat tekintve a mezőny egyik legjobbjának számítanak – öt hete nem találtak legyőzőre, döntetlent is csak az elmúlt fordulóban játszottak. Tiszafüreden a sorozatuk megszakítására készülnek, növelni előnyüket velük szemben.

Jászberényi FC–Békéscsaba II

A hazai együttes öt hete tartó veretlenségi sorozata szakadt meg az elmúlt fordulóban Hatvanban. Lakatos Béla edző ennek ellenére úgy gondolja, hogy csapata kilábalt a gödörből, és reméli, hogy visszatérnek az elmúlt hetekben kitaposott régi útjukra. Hatpontos találkozó lesz, még kiesési rangadónak nevezhető, de a folytatásban úgy szeretnének futballozni, hogy ez a titulus lekerüljön a nevük mellől. A játékosok is jó hangulatban készülődnek, nem téveszti meg őket ellenfelük utolsó helyezése.

Karcagi SE–DVSC II.

A hazai csapat úgy vág neki ennek a találkozónak, hogy szeptember végén talált utoljára legyőzőre, az Eger gyűrte le akkor őket. Azóta négy győzelem mellett két döntetlen a mérlegük. Szükség lehet vasárnap a stabil hátsó alakzatra, mert két hete a Tiszafüredet is meglepte a fiatal hajdúsági alakulat játéka. Egy vendég győzelem előzést is jelentene a tabellán.

Szolnoki MÁV–Paks II.

Két döntetlen után ismét vereséget szenvedett a Szolnok. Ennek kiheverésére leginkább egy győzelem jelentene gyógyírt, amihez lehet egy-két szava majd a vendégeknek is. Akiknek első csapata szombaton meccsel az Újpesttel, így valószínű, hogy néhány fiataljukat elengedik a vasárnapi összecsapásra is. Már csak azért is, mert harmadosztályú gárdájuk szénája nem áll jól a bajnokságban, a tizennegyedik helyen szerénykednek jelenleg. Minden mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik.

