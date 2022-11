Mint a sportág összes versenyzőjének, Erdei Dánielnek is van „művészneve”. Dani, azaz Bboy Forest hírportálunknak elmondta, nagy megtiszteltetés számára, miszerint lehetőséget kapott a szakág vezetőitől, hogy képviselje hazánkat a kontinens-viadalon.

– Régóta űzöm a breaktáncot. Olyan régen, hogy már helyenként tanítom is a nálamnál jóval fiatalabbaknak – mondja az 1996-os születésű, 26 esztendős sportember, aki egyébiránt civilben fizikai munkás, műszakban dolgozik egy cégnél. Mindez azt is jelzi, hogy ez a rendkívül látványos mozgásforma hazánkban még koránt sincs elismerve, pedig immáron a legfiatalabb olimpiai sportágnak számít.

– Két évvel ezelőtt, 2020. december elején jelentették be hivatalosan, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése alapján olimpiai szám lesz a breaktánc. Ezért is hatalmas a várakozás a nemzetközi versenyek előtt, hiszen az előkelő helyezések akár kvótát is jelenthetnek az ötkarikás játékokra – hangsúlyozta Bboy Forest, aki szólóban, de csapatával, a Stay Fresh Crew-val egyaránt ismerőse sok fiatalnak.

Dani nem csupán Szolnokon és térségében, hanem az országban, sőt nemzetközi porondon is bizonyított már.

Aki nem látta még „élőben” a mutatványait, azok számos, közösségi oldalakra feltöltött videóiból ismerheti meg.

Dani egyébként a Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület igazolt sportolója. A klubigazgató, egyben a Magyar TáncSport Szakszövetség (MtáSZ) Breaktánc Szakág vezetője, Fodor Lajos (Lali), aki „civilben egyenruhás”: zászlósi rangban a Tiszai Vizirendészeti Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozója. Ő is elismeréssel szólt Dani Eb-re való kijutásáról, illetve fájlalja, hogy egyesületükre és a sportágra csekély támogatás jut.

– Bboy Forest remek ember és kiváló sportember, aki megérdemli, hogy Manchesterben is bizonyíthasson. Ő az egyike azon sok hazai „harcosnak”, akik rettentő sokat tettek a sportágért, ami miatt a breaktánc az underground utcai mozgalomból olimpiai számmá fejlődött.

A magyar csapatot heten, köztük két lány képviseli.

– Négyen kvótával szerepelnek az Eb-n, az ő versenyeztetésük ingyenes. Hárman pedig úgynevezett extra-versenyzőként indulnak, ők százezres nagyságrendű költségekkel számolhatnak. Ilyen Dani is, akit ugyan elismer a nemzetközi és a hazai szövetség is, a versenyzését is engedélyezi, ám semmilyen anyagi forrást nem biztosít ehhez senki. Nem hivalkodás, inkább picit szégyen, hogy Dani számára ez esetben én jelentem az Eb-n való részvételt – mutatott rá a sportág hiányosságaira Fodor Lajos.

„Lali” hírportálunknak elmondta azt is, hogy a szolnoki klub egyelőre a Madách utcai Harmónia Házában működik, ahová a sportág iránt érdeklődő fiatalokat is várják.