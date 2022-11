A hajrához érkezett az NB II. Délkeleti csoportjának mezőnye, három fordulóval az őszi zárás előtt, szombaton többek között Szolnok – Mezőtúr meccset is rendeznek.

Azt nem lehet állítani, hogy az egykoron szebb napokat is látott szolnoki csapat jól szerepel a harmadosztályban, ugyanis sereghajtók a Délkeleti csoportban, sőt még pontot sem szereztek az elmúlt nyolc fordulóban. Szombaton este hét órától azt a mezőtúri gárdát fogadják, amely a harmadik helyen tanyázik és még nem tett le arról, hogy megnyerje a bajnokságot.

– Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi vagyunk a Mezőtúr elleni összecsapás esélyesei – kezdte Erdélyi László, aki annak idején az Olajbányászban és Cegléden hosszú éveken át védett az első osztályban, most civil munkája mellett a szolnokiak edzője. – Cegléden az utánpótlásnál is tettem a dolgomat évekig, megpróbálok segíteni a Tisza-partiaknak. Nincs könnyű dolgunk, hiszen a rajt előtt kulcsemberek távoztak sorainkból. Többen vannak olyanok, akik munkahelyi és iskolai elfoglaltságuk miatt hiányoznak edzésekről és mérkőzésekről is. A fejlődést látni a csapaton, most már több találkozón is 30-40 percig pariban vagyunk az ellenfelekkel, aztán a végére elfogyunk. Készülünk a Mezőtúr ellen is, igyekezünk majd megnehezíteni a dolgukat.

A Mezőtúri AFC-Syngenta legénysége hat győzelme mellett otthonában a Makó ellen, és az éllovas Székács otthonában veszített mérkőzést, egyaránt szoros csatában. Csizmadia Tamás kollégájától Boda Pétertől a második fordulóban vette át a csapatot.

– Jól dolgozik a társaság – mondta hírportálunknak a fiatal 31 éves szakember, aki civilben testnevelő tanár. – Fiatalokból áll csapatunk, van még mit csiszolnunk a játékunkon, de nem lehet panaszom a fiúkra. Szerintem nincs még lefutva az ezüst, sőt még az aranyéremért folyó harc sem, szeretnénk szép eredményt elérni, hiszen a klub majd jövő tavasszal ünnepli fennállása 100. születésnapját. Addig azonban még sok mérkőzés vár ránk, ebből az első szombaton lesz Szolnokon. Mi vagyunk az esélyesek, de nehéz összcsepásra számítok a Tiszaligetben.