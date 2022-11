A keresztpályás bajnokság hétvégi fordulójában az eddig legfeljebb változóan teljesítő Szolnoki MÁV női csapata hatalmas meglepetést okozott, szinte megtáltosodott.

Bár korábban a Fegyvernekkel döntetlent értek el, a Jászfényszaru ellen csak azért kaptak három pontot, mert a meccs meghiúsult. Aztán kikaptak a Tószegtől és a Farmostól is. Le is csúsztak az utolsó előtti, hatodik helyre a tabellán.

Most azonban valami megváltozott, 14 gólt lőttek a forduló két meccsén és mindössze kettő gólt kaptak.

A kiváló Karcagot és a tavaly remeklő Abádszalókot egyaránt hat góllal verték. Meg is látszik mindez, hiszen feljöttek a második helyre. Mindeközben a bajnoki címre törekvő tószegi lányok is parádéznak: tavaly talán túl későn eszméltek, most azonban nem titkolják, meg akarják nyerni a bajnokságot. Komolyan is veszik tervüket, tovább menetelnek, egyedüliként őrizve veretlenségüket: a harmadik fordulóban gyors egymásutánban a rivális Abádszalókot és a Karcagot verték meggyőző fölénnyel. Így továbbra is őrzik tabellavezetői pozíciójukat, mindössze három forduló után már hat ponttal vezetnek az újonnan feljött második Szolnok előtt.

Érdemes tehát figyelni a lányokra, főként úgy, hogy szombaton játsszák az őszi forduló utolsó meccseit, ezúttal Jászfényszarun.

A női megyei felnőtt bajnokság állása

1.Tószeg 51013–2162.

Szolnoki MÁV 31218–7103.

Abádszalók 30310–1394.

Fegyvernek 2315–495.

Farmos 2139–976.

Karcag 2138–1277.

Jászfényszaru 0152–181