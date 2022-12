Karcagi SE - Facultas Tiszafüredi VSE 1-2 (1-1)

Balmazújváros, 200 néző, vezette: Újhelyi Tamás

Gólszerzők: Éles (22.), ill. Skulka (23.), Földi (92.)

Karcag – Fedinisinec – Pap, Kuti, Éles, Giuliano (Szentannai 66.),Tóth M. – Szabó L. (Potornai 75.), Virág, Nagy N. (Oláh N. 66.) – Tóth G. (Sidibe 75.), Maruscsak. Edző: Igor Bogdanovics.

Tiszafüred: Tajti – Háda, Fehér, Baranyi, Tomola (Földi B. 75.) – Mácsai (Karika 75.), Barzsó, Skulka (Barna V. 65.), Tóth D. – Szabó V. (Kertész 65.), Pintér V. (Illés 87.) Edző: Dorcsák Zoltán.

Talán be akarta bizonyítani a vendég együttes, hogy az odavágón született füredi győzelem nem a véletlen műve volt és övék a jobb csapat, mindenesetre támadó szellemben kezdtek Dorcsák Zoltán játékosai. A tavaszi első fordulóból előrehozott megyei rangadón a kezdeti rohamok után jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, majd a félidő közepén egy gyors gólváltás okozott újabb izgalmakat. A játékrész második felében továbbra is lüktetett a játék, a Karcag két kapufát is lőtt, de Fedinisinec hálója előtt is adódtak a Facultas előtt lehetőségek. A házigazda valamivel közelebb álltak a vezetéshez, ezzel együtt remekül szórakoztak a kilátogató szurkolók.

Fordulás után csendesebb mederbe terelődött a mérkőzés, a kapuk kevésbé forogtak veszélyben. Igor Bogdanovics csapata irányította a második félidő nagyobb részében a mérkőzést, de fölényük ezúttal meddőnek bizonyult, a Tiszafüred pedig jobbára távolról kísérletezett. A hajrában, csakúgy mint múlt vasárnap – most egy szerencsés találattal – ismét Skulka Botondék javára billent a mérleg nyelve és megnyerték a mérkőzést.

Dorcsák Zoltán: A Karcag a mai mérkőzésen is igazolta, hogy jó csapat remek edzővel, gratulálok az őszi szereplésükhöz. Mint ahogy játékosaimnak is köszönet teljesítményükért és a szezonért. Szerencsésnek mondható győzelmet arattunk ezúttal, mégsem érzem érdemtelennek sikerünket.