– Mikor kezdett érdeklődni a bowling iránt?

– Mindig is a ritkább, nem túl népszerű sportok iránt érdeklődtem. A bowling sokkal összetettebb annál, minthogy eltalálom-e a bábút vagy sem. Ennek ellenére azonban többen azt gondolják, hogy egy igazán egyszerű játék, holott nagyon sok odafigyelést és koncentrációt igényel. Jómagam versenyek előtt mindig kikapcsolom a telefonom és próbálok a megmérettetésre fókuszálni, mindig gondoskodom arról, hogy semmi ne vonja el a figyelmem. Az idei máltai játékokon például csapatban aranyérmesek lettünk, melynek köszönhetően az M4 Sport jelölt minket az év fogyatékos csapata címre. Az itt töltött idő alatt nagyon sok pozitív élménnyel gazdagodtam, amiből bármikor építkezni tudok.

– Milyen hatással van önre a sportág?

– Számomra egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőséget jelent számomra a sport. Szeretek edzeni és ezáltal a helyi közösség tagja lenni. Sok barátot szereztem a bowlingnak köszönhetően és számos csodálatos városba eljutottam általa. Azt gondolom, hogy igen nagy megtiszteltetés az, amikor az ember címeres mezben állhat pályára. Ilyenkor az önbizalom mellett egy olyan érzés is fellobban az illetőben, hogy a maximumot hozza ki magából, hiszen e nélkül nehezen viszi győzelemre magát. A hétköznapokban is nagyon fontosnak tartom az önfejlesztést és önmagunk megismerését, amit a bowling versenyek során is könnyen kamatoztatni tudok. Motivál egy-egy olyan előadó is akiknek munkásságát figyelemmel kísérem.

Szorgalmának köszönhetően a legjobbak között szerepel Kardos Krisztián

Forrás: Beküldött fotó

– Mit tanácsolna azoknak, akik komolyabban érdeklődnek iránta?

– Először ismerjétek meg ezt a fajta sportágat. A nagyon amatőröknél a legfontosabb lépés a golyó kiválasztása. Gyakorlásként mindig csak álló helyzetből gurítsunk, majd ezt követően érdemes kipróbálni a lépésből való gurítást is, mely kissé nehézkesebb, hiszen hónapokba telik míg megtanulja.

– Hogyan jellemezné az idei évét?

– Az idei évem volt életem legjobb időszaka. Nem csupán a sportban elért eredmények miatt, hanem azért is, mert rengeteg helyre eljutottam. Azzal, hogy idén képviselhettem hazámat Máltán, nagy motivációt adott a későbbi versenyekhez. Idén átélhettem, hogy milyen repülőn utazni és olasz ételeket kóstolni. Az ember amíg aktív a pályafutásában, úgy gondolom, sosem lehet elégedett. Minden megmérettetés előtt fontos az alázatosság, azt hiszem ez a kulcsa mindennek. A későbbiekben szeretném dobótechnikámat fejleszteni, maga a mozdulat már megvan, azonban még rá kell éreznem egyes részeire. Bízom benne, hogy ezt is sikerül megtanulnom, hiszen hatalmas előnyre tennék szert versenytársaimhoz képest. Viszont aranyszabály, hogy amíg ez nem megy tökéletesen, addig továbbra is a jelenlegi technikát kell alkalmaznom.