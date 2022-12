Székács KE GÉF-PRO–Makó KC 32–32 (17–12)

Törökszentmiklós,150 néző. Vezette: Hajdu T., Halász A..

Székács KE: Subicz – Holló 9, Takács 4, Buday 7, Zsigmond 9, Berkes 2, Szöllősi B. 1 Csere: Rizinger (kapus), Monoki, Nyikos, Kapás, Nyeső. Edző: Szloska Krisztián.

A címvédő, listavezető törökszentmiklósi Székács KE a három ponttal mögöttük álló Makó csapatát fogadta. Remek első félidőt produkáltak a miklósiak, akik a 22. percben már hét góllal vezettek. Ezt követően azonban felzárkóztak a vendégek, de nem tudtak egyenlíteni. A hajrában hiába járt előrébb három góllal a hazai csapat, a Maros-partiak kiegyenlítették hátrányukat, és elvitték az egyik bajnoki pontot.

– Jó első félidőt játszottunk, viszont a második játékrészben többször is pontatlan volt a helyzetkihasználásunk, a védekezésünk is felpuhult. Ebben a meccsben azért több volt, mint amit az eredmény is mutat. Így három pont előnnyel zártuk az őszt riválisaink előtt, ezért elismerés jár a csapatunknak – nyilatkozta Szloska Krisztián, a Székács edzője.

Mezőtúri AFC-Syngenta–Kondorosi KK 39–30 (27–14)

Mezőtúr 100 néző. Vezette: Konkoly Á. Oláh B.

Mezőtúr: Lipták – Zalai 9, Bella 6, Schnetter 3, Murányi 4, Soós B. 4, Zvolenszki 3.

Csere: Tusjak 3, Andrikó 1, Kovács T., 3, Farkas K. 3. Kocsor. Edző: Csizmadia Tamás.

Már a meccs elején alaposan megszórta a vendégeket a jó formában lévő mezőtúri legénység. Kis túlzással percenként lőtték a gólokat Zvolenszki Attiláék. A fordulást követően vissza vett a tempóból a hazai csapat, de igy is fölényesen verték vetélytársukat.

– A vártnál könnyedebb mérkőzésen sikerült magabiztos győzelmet aratnunk. Már az első félidőben eldöntöttük a két pont sorsát. Ezzel a második helyen töltjük a téli szünetet, ami szép eredmény, de még nincs vége a bajnokságnak – nyilatkozta Csizmadia Tamás, a Mezőtúr edzője.

UniTurn Kunszentmárton–Köröstarcsa KC 28–24 (15–15)

Kunszentmárton, 120 néző. Vezette: Horváth Z., Turák L.

Kunszentmárton: Varga I. – Cselovszki 1, Gelley 10, Kovács A., Arany G. 10, Losonc 2, Simon I. 1. Csere: Branyiczki 2, Benkő 2, Jónás. Edző: Polgár András.

A továbbra is nagyformában játszó, Gelley Dávid mellé Arany Gergő is bekapcsolódott a gólgyártásba, hiszen egyaránt tíz-tíz találatot értek el. Mindez jó védekezéssel és kapusteljesítménnyel is párosult, így kunszentiek megérdemelt győzelmet arattak.

Szolnok KCSE–Újkígyós KC 35–29 (21–16)

Szolnok, 150 néző. Vezette: Garai B., Varasdi L.

Szolnok: Pallér – Csibrány 5, Varga R. 8, Gál D., Varga A. 6, Ledacs-Kis 1, Szücs H. 1.Csere: Lengyel I. Z., Boldog (kapusok), Kovács I. 4, Sápszki, Szabó Cs., Kiss M., Szűcs B. 6, Mészáros G. 1, Lengyel II. Z. 3. Edző: Erdélyi László.

A felszabadultan játszó szolnoki alakulat végig vezetve győzte le újkígyósi vetélytársát a kiesési rangadón.

– Jól játszottunk, és akár nagyobb különbséggel is győzhettünk volna – mondta lapunknak Erdélyi László, a szolnoki csapat edzője.

– Fontos meccset nyertünk, örülünk a sikernek, kezd összeállni a csapat és a játékunk is. Az a tervünk, hogy szerezzünk tíz pontot tavasszal, és akkor bennmaradhatunk az osztályban.

A bajnokság őszi végeredménye

1. Székács KE 10 1 0 380–302 21

2. Mezőtúr 9 0 2 365–305 18

3. Makó KC 8 2 3 348–308 18

4. Hajdúszoboszló 7 1 3 348–316 15

5. Szeged U23 6 0 5 332–293 12

6. Kondoros 5 1 6 350–381 11

7. Köröstarcsa 4 0 7 301–318 8

8. Kunszentmárton 4 0 7 332–350 8

9. Berettyóújfalu 4 0 7 268–328 8

10. Békés U23 3 0 8 328–360 6

11. Újkígyós 2 1 8 308–361 5

12. Szolnok 2 0 9 309–345 4