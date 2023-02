– 2019-ben, 28 évesen vonult vissza. Mennyire volt nehéz döntés?

Egyáltalán nem volt nehéz. Már odakint, a németországi klubomnál is érlelődött bennem a döntés, hiszen nem kaptam játéklehetőséget, holott ugyanazt a munkát végeztem, mint a többiek, mégsem játszottam egy percet sem. Így nem láttam értelmét. Az volt a célom, hogy addig nem jövök el onnan, amíg bajnoki címet nem szerzünk. Ez megtörtént, és be is fejeztem. Az volt a hab a tortán, hogy hazai Európa-bajnokságot játszottunk, így magyar közönség előtt tudtam befejezni a karrierem. Éreztem, hogy ezt kellett tennem. Volt utána több megkeresésem, például a Vasastól is kaptam ajánlatot, meg is adták volna, amit kértem, de úgy gondoltam, ha nem tudok százszázalékot adni, akkor nem játszom.

– Később sem fordult meg a fejében, hogy ilyen magas szinten visszatérjen?

– Egy pillanatig sem.

– Pályafutása mely szakaszaira emlékszik a legjobb szívvel?

– Válogatott szinten a 2015-ös Arany Európa-ligát emelném ki, amelyet nagy meglepetésre megnyertünk. A döntőben a törököket győztük le, aranyszettben. Ugyanabban az évben jutottunk ki – 28 év után – Európa-bajnokságra is. Ahol ugyancsak meglepetésre továbbjutottunk a csoportkörből is, mivel legyőztük a hazai pályán játszó Azerbajdzsánt. Pedig a rendezők is biztosra vették, hogy megvernek minket, és már a mérkőzésünk előtt az nevükre foglaltak pályát edzésre, nekünk pedig beírták, hogy visznek a reptérre – ezt onnan tudtuk meg, hogy már a liftbe is kifüggesztették a programot. Ennek ellenére mi nyertünk.

– Összességében hogyan értékeli légiós karrierjét?

– Nagyon szerettem külföldön játszani. Ausztriában az első szezon nagyon jó volt, sokat tudtam játszani. Viszont a második szezonra csak én maradtam a kezdőből, és azt éreztem, már nem olyan a hozzáállás sem. Ekkor jött a stuttgarti ajánlat, velük meg is tudtam állapodni, ami szintén jó döntésnek bizonyult. A sérülésemnél is sokat segítettek. Ez pont a 2015-ös év volt, amit nagyon meghúztunk, én ráadásul a válogatott miatt nem pihentem. Biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb lesz valami sérülés. Egy hazai BL-meccsen történt a baj, egy labdát mentettem meg, utána viszont nem tudtam kinyújtani a lábam. Még lesétáltam a pályáról, de kiderült, hogy teljes keresztszalag-szakadásom van.Igazából nem tört meg a sérülés, mert éreztem, hogy jönni fog, tudtam azt is, hogy ebből fel lehet épülni. Ezzel motiválni tudtam a csapattársaimat is, akik látták, hogy nem törtem le, ott vagyok edzésen, csinálom a saját dolgomat.

– Teljesnek érzi a pályafutását?

– Igen. Szerepeltünk Eb-n, sikert is értünk el, Európa-ligát is nyertünk, magyar bajnokságot, kupát is. Ha még egy szezonba belekezdtem volna, az már pont a covidos időszakra esett volna. Így tényleg a csúcson tudtam abbahagyni.