A napokban Szegeden rendeztek diákok számára asztalitenisz-versenyt, melyre szép számmal érkeztek apró pingpongosok az ország dél-keleti feléből. Az esemény segítette a felkészülést az áprilisi országos diákolimpiára.

A szolnoki Jászkun Volán SC nyolc fiatallal vett részt a megmérettetésen. Szöllősi Péterék tanítványai két versenyszámban is teljes sikert arattak, hiszen az 1-4. osztályosok között Hajdú Martin, Nagy Kristóf, Koczka Hunor sorrend alakult ki a dobogón. Martin és Kristóf az idősebbek között is remekelt, ezüst-, illetve bronzérmet szereztek a szintén szolnoki Jakab Tamás mögött. A lányok is ragyogóan szerepeltek, hiszen Salánki Tímea első, míg Holló Lizi harmadik helyen végzett az alsó tagozatosok között. Farkas Péter és Salánki Barnabás pedig szintén értékes győzelmeket arattak, a csoportjukból jó játékkal jutottak tovább.