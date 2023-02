– Február hetedikén vettem át a csapatot – számolt be a változásról Kaszab Ádám. – Hivatalosan én leszek a vezetőedző, mivel nekem van meg a képesítésem ahhoz, hogy amatőr szinten egy felnőttcsapatot irányítsak, de a valóságban ez egy közös munka lesz Nagy Ferenccel. Én az elmúlt fél évet szinte teljesen kihagytam a térdműtétem miatt, és a tavasszal tértem volna vissza a pályára, de az új szerepkör miatt főleg az oldalvonal mellől figyelem a srácokat a továbbiakban, és csak alkalomadtán lépek én is pályára, míg Nagy Ferenc a pályáról segít majd nekem, így össze tudjuk majd hangolni a munkát.

Az edzéseket is közösen vezényelte le az új edzőpáros az elmúlt időszakban. A játékoskeretben több változás is történt, három játékos távozott, helyükre viszont nyolc játékos is érkezett, így vélhetően nemcsak létszámban volt növekedés, hanem minőségileg is előrelépett a Jászárokszállás.

– A tavaszi szezonra az elsődleges célunk a bennmaradás kiharcolása lesz, és szeretnénk minél előrébb végezni az idény végén – beszélt a folytatásról Kaszab. – Ambiciózusak vagyunk Naggyal, és szeretnénk minél jobb eredményt elérni a csapattal. A legnagyobb feladatunk elsődlegesen az lesz, hogy az új játékosokat sikeresen beépítsük a csapatba, és jó hangulatot teremtsünk az öltözőben. Úgy gondolom, minden posztra megfelelő embereink vannak, akik kivívhatják a megye I.-es tagságunkat a következő idényre is. Természetesen lesznek változások, mind felállásban, mind taktikailag is a tavasszal, de remélem, hogy ez jól sül majd el. Alapvetően én egy olyan edző vagyok, aki a játék szeretetét helyezi előtérbe, de emellett elvárja a játékosoktól a fegyelmet is, így erre kell számítaniuk tőlem a játékosoknak is a folyatásban.

A JVSE eredményei:

Törökszentmiklós–JVSE 1–0, JVSE–Cserkeszőlő 1–2, Kenderes–JVSE 2–0, JVSE–Kisújszállás 1–2, Tószeg–JVSE 2–0, Jánoshida–JVSE 4–1, Mezőtúr–JVSE 2–2, JVSE–Szajol 4–1, Rákóczifalva–JVSE 4–0, JVSE–Tiszaföldvár 2–3, KuTe–JVSE 1–0, JVSE–Jászfényszaru 1–2, Martfű–JVSE 5–0, JVSE–Kunhegyes 1–0.