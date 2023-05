Szombat, 17.00

Cserkeszőlő–Kenderes

Igazi tétje már csak a Kenderes számára van a találkozónak, hiszen ha nyer az együttes akkor biztosan bennmarad a megye I-ben. Amennyiben nem így alakul és a Kunhegyes megelőzi a kenderesieket, akkor a Martfű feljutásában kell bízniuk, ugyanis abban az esetben a 14. helyezett is marad a megyei élvonalban a következő idényben. Újfalvi Erikék az utóbbi hetekben igyekezte minél több nyomást levenni a játékosokról, több csapatépítő foglalkozást is tartottak az edzések mellett, hogy oldják a feszültséget a csapaton belül. Hogy ez mennyire volt eredményes az csak szombaton derül ki, mindenesetre ők az esélyesei a találkozónak, mivel a Cserkeszőlő eredményét már nem befolyásolja a hétvégi meccs kimenetele.

A hazaiaktól vélhetően nem áll Papp Zsolt rendelkezésére Benke Patrik, Benke Achilles és Hervay Csaba sem, míg a vendégeknél egyedül Baktai Balázs játéka kérdéses.

Mesterszemmel

Papp Zsolt, a Cserkeszőlő vezetőedzője: – Szeretnénk szépen búcsúzni hétvégén hazai közönségünktől a szezonban. Ugyan számunkra már nincs tétje a Kenderes elleni mérkőzésnek, mivel kitűzött célunkat már elértük, azonban ettől függetlenül hétvégén úgy állunk fel, hogy pontot, pontokat akarunk szerezni.

Újfalvi Erik, a Kenderes vezetőedzője: – A saját kezünkben van a sorsunk a bennmaradást illetően, és ezzel szeretnénk is élni. Vannak terveink a jövőre nézve, ehhez viszont az kell, hogy ebben az osztályban játsszunk a következő szezonban is. A megye II-ben az előző idényben mindkétszer megvertük a Cserkeszőlőt, idén ősszel viszont kikaptunk, így szeretnénk revansot venni azért a kudarcért, és szép játékkal elhozni a három pontot.

Kunhegyes–Jászárokszállás

Könnyen előfordulhat, hogy a két kieső csapat találkozik egymással az utolsó fordulóban, azonban ezt a hazaiak mindenképp elkerülnék. Nem saját kezükben van ugyan a sorsuk, mivel a Kenderes áll előrébb jelenleg a tabellán, így Szabó Györgyék legfőbb feladata az lesz a hétvégén, hogy több pontot szerezzenek a kenderesieknél. A sorsolásból adódóan papíron könnyebb helyzetben vannak Szabó Györgyék, hiszen az Jászárokszállás már kiesett a megye I-ből, és tét nélküli számára a találkozó, viszont a jászságiak még reménykednek, hogy szépen tudnak búcsúzni az élvonaltól, amivel könnyen lehet, hogy magukkal rántanák jelenlegi ellenfelüket a megyei másodosztályba.

Mesterszemmel

Szabó György, a Kunhegyes vezetőedzője: – A célunk a hétvégén, hogy megelőzzük a Kenderest, és ezzel kiharcoljuk a bennmaradásunkat a megye I-ben. Erre ugyan volt lehetőségünk két héttel ezelőtt, de sajnos akkor nem tudtunk élni vele, most viszont ismét megpróbáljuk. Ugyan a hazai formánk hagy kívánnivalót maga után, de szeretnénk hazai környezetben megnyerni a mérkőzést. A csapatnál remélem, mindenki felméri a találkozó súlyát és ennek megfelelően lépnek pályára a játékosaim.

Kaszab Ádám, a Jászárokszállás vezetőedzője: – Szeretnénk, hogy legalább a szezon lezárása szépre sikerüljön, ha már sajnos a félév nem úgy alakult, ahogy azt elképzeltük. Fiatal csapatunk van, és minden tőlünk telhetőt megtettük annak érdekében, hogy bennmaradjunk, azonban ez nem sikerült. A tavaszi idény elején több olyan mérkőzésünk is volt, ahol több szerencsével jobb eredményeket is elérhettünk volna, és akkor most nem a kiesésről kellene beszélni. Mindenesetre az utolsó mérkőzésünkön győzelemre készülünk, hogy jobb szájízzel tudjuk lezárni a bajnokságot.

További párosítások:

Szombat: Tiszaföldvár–Szajol, Kunszentmárton–Mezőtúr, Martfű–Jánoshida, Kisújszállás–Törökszentmiklós, Rákóczifalva–Tószeg, 17.00. Szabadnapos: Jászfényszaru.