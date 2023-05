Szolnoki MÁV FC–ESMTK 3–1 (3–0)

Szolnok, 300 néző, vezette: Fehérvári Patrik (Harsányi, Juhász)

Gólszerzők: Kalmár (9., 31., 42.), ill. Sükösd (72.)

Szolnok: CSÁKI - Barna V. (Dudok 69.), KÓPIS, Szabó R., ANTAL (Kálmán L. 86.) - Lengyel (Sitku 86.), Pelles, Tisza - Rokszin (Iván M. 64.), KALMÁR, Tömösvári. Edző: Horváth Csaba.

A harmadosztályú tagságát korábban megújító Szolnoki MÁV továbbra is szorgosan gyűjtögeti pontjait. A már biztos bronzérmes ESMTK ellen sem szerette volna alább adni a győzelemnél Horváth Csaba legénysége. Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, a csapatok eleinte csak kóstolgatták egymást. Nem volt benne a mérkőzésben a gól, így némiképp váratlanul esett a hazai találat, ami nagy védelmi hiba után született: Rokszin csípett el egy röviden haza adott labdát, centerezését pedig Kalmár passzolta az üres kapuba.

Úgy tűnt, hogy a válasz sem érkezik soká, miután egy középre fejelt labdával kilépett vendég támadót Kópis csak szabálytalanul tudta megállítani. A büntetőt azonban Csáki jó érzékkel hárította. Támadásban maradt azonban a vendég együttes és több helyzettel is jelezte, hogy változtatna a találkozó állásán. Egyik zicceréből sem tudott viszont betalálni, de a szolnoki center is a kapu mellé lőtt néhány perccel később. A Pelles buktatásáért megítélt 11-esből viszont már nem hibázott, kétgólosra növelve a MÁV előnyét. Fordulatos, izgalmas volt a meccs továbbra is, és még az is belefért a hazaiak részéről, hogy Tömösvári büntetőt hibázzon. Kalmár ugyanis a félidő hajrájában gyönyörű góllal, a levegőben ollózva szerezte meg maga és csapata harmadik gólját.

A biztos vezetés tudatában sem állt le Tisza parti együttes a második félidőben, és főleg a széleken megbontva ellenfelét továbbra is veszélyt jelentett az ESMTK kapujára. A folytatásban a mezőnyben folyt jobbára a játék, a hazai gárda az eredmény tartására törekedett, a pesterzsébeti tizenegy pedig nem tudott váltani. A hajrában mégis sikerült egy fejes után szépíteniük, ami újra mozgalmasabbá tette a meccset. A fővárosi gárda mindent megtett, hogy közelebb kerüljön ellenfeléhez, de számítását rendre keresztülhúzta a hazai védelem.

Horváth Csaba: – A nagyszerűen sikerült első félidőt nem tudtuk ugyan megismételni a másodikban, de így is dicséret illeti a fiúkat a bronzérmes legyőzéséért.