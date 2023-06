Kihirdette a Magyar Atlétikai Szövetség hétfőn az Európa Játékok részeként megrendezendő csapat Európa-bajnokságra utazó magyar keretet. A június 21-étől július 2-áig tartó chorzówi játékokra három szolnoki kötődésű atléta is utazik. A nagyágyúk közé sorolható Rivasz-Tóth Norbert, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola magyar gerelyhajítója is ott lesz a viadalon. A sokszoros magyar bajnok, magyar csúcstartó olimpikon idén már átlépte a nyolcvan métert, így jó eséllyel Lengyelországban is bűvös határ környékén dobhat.

Rivasz-Tóth mellett két szolnoki sprinter is meghívót kapott a versenyre. Az egyéni csúcsát idén már 11,38 másodpercre javító Kocsis Anna Luca a 4x100-as női váltó tagjaként futhat, míg az ugyancsak szolnoki születésű, korábban a Szolnoki MÁV SE színeiben magyar bajnoki címeket nyerő Boros Bence egyéniben és a váltóval is rajthoz állhat a férfiak 100 méteres síkfutásában.

Térségünkből egyedül a hazai női gerelyhajítást az elmúlt években uraló, szintén ex-MÁV-os Szilágyi Réka neve az, amely meglepetésre kimaradt a keretből. Hírportálunk úgy tudja, Szilágyi vállsérüléssel bajlódik. Egyébként nem a magyar csúcstartó női gerelyes az egyetlen hiányzó név a hazai dobóatléták közül: a világbajnoki bronzérmes, Eb-ezüstérmes kalapácsvető Halász Bence is kimaradt az keretből.

A magyar csapat utazó kerete és versenyszámaik:

Férfiak:

100 m: Boros Bence (Nyíregyházi Sportcentrum), 200 m: Wahl Zoltán (Budafoki MTE), 400 m: Molnár Attila (Ferencvárosi TC), 800 m: Huller Dániel (Városi SE Dunakeszi), 1500 m: Szögi István (SVSE), 5000 m: Kovács Ferenc Soma (SVSE), 110 m gát: Szeles Bálint (Egri VSI), 400 m gát: Bánóczy Árpád (Vasas SC), 3000 m akadály: Palkovits István, (KARC), magasugrás: Török Gergely (Debreceni SC-SI), rúdugrás: Nagy Marcell (MTK Budapest), távolugrás: Pap Kristóf (Ferencvárosi TC), hármasugrás: Szenderffy Dániel (Városi SE Dunakeszi), súlylökés: Tóth Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum), diszkoszvetés: Szikszai Róbert (Nyíregyházi Sportcentrum), kalapácsvetés: Varga Donát (Szombathelyi Dobó SE), gerelyhajítás: Rivasz-Tóth Norbert (Szolnoki MÁV SE), 4x100 m: Illovszky Dominik (Budapesti Honvéd SE), Boros Bence (Nyíregyházi Sportcentrum), Szabó Dániel (ARAK), Bundschu Patrik (Vasas SC).

Fők:

100 m: Takács Boglárka (Budapesti Honvéd SE), 200 m: Sulyán Alexa (MATE-GEAC), 400 m: Molnár Janka (Tatabányai SC), 800 m: Bartha-Kéri Bianka (SVSE), 1500 m: Vindics-Tóth Lili Anna (BEAC SE), 5000 m: Wagner-Gyürkés Viktória (Ikarus BSE), 100 m gát: Kozák Luca (Debreceni SC-SI), 400 m gát: Molnár Janka, 3000 m akadály: Urbán Zita (Budapesti Honvéd SE), magasugrás: Fekete Fédra (MTK Budapest), rúdugrás: Klekner Hanga (Debreceni SC-SI), távolugrás: Lesti Diana (Tatabányai SC), hármasugrás: Szabó Beatrix (MTK Budapest), súlylökés: Márton Anita (Békéscsabai AC), diszkoszvetés: Kerekes Dóra (Nyíregyházi Sportcentrum), kalapácsvetés: Gyurátz Réka (Szombathelyi Dobó SE), gerelyhajítás: Moravcsik Angéla (MTK Budapest), 4x100 m: Kocsis Anna Luca (Szolnoki MÁV SE), Csóti Jusztina (Ferencvárosi TC), Takács Boglárka, Kerekes Gréta (Debreceni SC-SI), Sulyán Alexa, Kozák Luca.

4x400m mix: Kovács Árpád (Szegedi VSE), Rapai Fanni (Ikarus BSE), Wahl Zoltán (Tatabányai SC), Simon Virág (MATE-GEAC).