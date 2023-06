Érdekesség, hogy a sportágban a páros versenyszám számít legfiatalabbnak, de már ebből is a 23. országos bajnokságot rendezték. A húsz párost számláló férfi mezőnyben biztosra lehetett venni, hogy nem lesz címvédés, hiszen Herczeg Gábor visszavonult, így Tóth Gábor egy új társsal, Lakatos Zoltánnal indult.

A mezőny legidősebb párosa, mindketten negyven felett vannak már két szoros szettben elbukta a negyeddöntőjét a szintén újszászi Rab Alexander–Kökény Martinnal párossal szemben, és végül az ötödik helyet szerezték meg. A mindig váratlan megoldásokra képes Rab, Kökény páros bajnokesélyesként indult, és Tóthék legyőzése után az elsőként kiemelt pusztaszeri párost, Fehér Zsoltot és Simon Márkot is kiejtették.

A címvédő mellett a tavalyi második, nagykanizsai páros is felbomlott, mert Horváth Gergő már Németországban játszik. Így csak egyetlen kanizsai duó nevezett, igaz a Lukács Márton-Lukács Benedek duó mindig veszélyes ellenfélnek számít. A testvérpár a döntőig menetelt, az elődöntőben az újszászi Németh Márk–Nagy Lászlót egységet verték, majd jöhettek Rabék. Az első szettben viszonylag nagy különbséggel, hat ponttal nyertek, de az újszásziak egy szoros, 22:20-as játszmával szépítettek. A döntő szettben azonban Lukácsék voltak koncentráltabbak, magabiztosan 21:11-re nyertek, és ezzel megszerezték a bajnoki címet.

A női párosok között Farkas Lilla–Kovács Evelin (Újszászi VVSE) kettős készült címvédésre, de a döntőben a második helyre rangsorolt klubtársaik Szaszkó Dorka és Diós Letícia meglepték őket. Az első szettet nagy különbséggel, 21:12-re nyerték Szaszkóék, a másodikban pedig nagy izgalmak után 22:20-ra diadalmaskodtak.

A vegyes páros is az újszásziak dominanciáját hozta, a legjobb négy közé három egységük jutott, a pusztaszeri Simon Márk–Németh Barbara páros maradt csak versenyben az aranyéremért. Ők az elődöntőben alaposan feladták a leckét az első helyen kiemelt Farkas Lilla–Tóth Gábor párosnak, az első szett elvesztése után nagy különbséggel hozták a másodikat, de végül elbukták a mérkőzést. A másik ágon Kovács Brigitta és Rab Alexander könnyebben lépett túl Diós Letícián és Németh Márkon. A döntő is egyértelmű volt, a Farkas–Tóth duó végig irányított, és simán megszerezte a bajnoki címet. . Farkas Lilla tavaly is nyerte ezt a számot, de akkor még Herczeg Gábor oldalán.

A párosok után egyéni ranglistaverseny következett, de a sűrű program meglátszott a mezőny méretén, a vártnál kevesebben vállalták ezt az újabb megméretést is.

A női mezőnyben Farkas Lilla dominált, játszmaveszteség nélkül nyerte a számot, a döntőben a cserszegtomaji Udvari Boglárkát győzte le. Lilla nem fárad el, mert egy nappal később megnyerte a 14 km-es számot a jászberényi futófesztiválon. A férfiaknál az előző fordulót Rab Alexander nyerte, és most is ő számított favoritnak, aki a várakozásokat igazolva, szettet sem veszítve győzött.

A női páros ob eredményhirdetése: 1. Szaszkó Dorka, Diós Letícia, 2. Kovács Evelin, Farkas Lilla, 3. Németh Barbara, Kiss Bettina

Fotó: ifj. Fehér János

Országos bajnokság Férfi páros (20 induló): 1. Lukács Benedek–Lukács Márton (Nagykanizsa ZSE), 2. Kökény Martin–Rab Alexander (Újszászi VVSE), 3. Németh Márk–Nagy László (Újszászi VVSE), 4. Fehér Zsolt–Simon Márk (Pusztaszer PISZE SE). Női páros (11): 1. Diós Letícia–Szaszkó Dorka (Újszászi VVSE), 2. Farkas Lilla–Kovács Evelin (Újszászi VVSE), 3. Kiss Bettina–Németh Barbara (Pusztaszer PISZE SE), 4. Buki Napsugár–Szabó Luca (Pusztaszer PISZE SE). Vegyes páros (20): 1. Farkas Lilla–Tóth Gábor, 2. Kovács Brigitta–Rab Alexander, 3. Diós Letícia–Németh Márk, Németh Barbara–Simon Márk.

Egyéni ranglistaverseny Férfiak (17): 1. Rab Alexander, 2. Tóth Gábor, 3. Fehér Zsolt és Palotás Dominik (Cserszegtomaj) Nők (7): 1. Farkas Lilla, 2. Udvari Boglárka, 3. Szaszkó Dorka és Németh Barbara.