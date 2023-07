Az idei évben kifejezetten erős mezőny gyűlt össze a lábtoll-labda fellegvárában Újszászon, hiszen a mindig esélyes német és magyar klubok mellett most három hongkongi csapat is részt vett a megméretésen, közöttük világbajnoki érmes játékosok is pályára léptek. A várakozásoknak megfelelően alakultak az erőviszonyok az ázsiai lábtoll-labdázók a lehetséges négy aranyból, hármat is megszereztek.

Hozzá kell tenni, hogy mind a magyar és a német klubok játékosai szoros mérkőzéseket játszottak, és nem ijedtek meg a jóval esélyesebb hongkongiaktól. Gyakorlásnak és tapasztalatszerzésnek mindenképp kiváló lehetőség volt az európai játékosok számára ez a torna, hiszen az ázsiaiakkal csak a világbajnokságokon szoktak megmérkőzni.

A rendező újszásziak most kicsit szerényebb eredményeket értek el az utóbbi évekhez képest.

A 34 férfi csapat induló közül hetedik lett a Czétényi Krisztián, Nagy László, Németh Márk és Rab Alexander, a nyolcadik helyet pedig ifj. Fehér János, Ráski Lajos, Kézér Zsolt, Takács Zoltán, Lakatos Zoltán és az „örökös bajnok” Tóth Gábor összeállítású gárda szerezte meg.

A 14 női csapatot felsorakoztató mezőnyben második helyezést ért el egy ,,nemzetközi” csapat: Franziska Oberlies (Haspe, Németország), Bagos Viktória (Királyhelmec, Szlovákia), Kunics Réka (Nagykanizsa ZSE) és Szaszkó Dorka (Újszászi VVSE), akik a döntőben Hongkong 1-es csapatától kaptak ki két szoros játszmában. Egy bronzérmet sikerült még elcsípnie a Diós Letícia, Farkas Lilla, Kovács Brigitta, Kovács Evelin és Vachal Krisztina összeállítású újszászi csapatnak, akik a bronzcsapatában bravúros teljesítménnyel Hongkong II.-es együttesét múlták felül.

Férfi egyéniben megismételte Tóth Gábor az egy évvel ezelőtti helyezését, aki az elődöntőben ismét a német David Zentarrától kapott ki, ugyanúgy, mint a tavalyi bajnokságon. Gábor bronzérmével a legjobb magyar eredményt érte el a kilenc hongkongi játékost is felvonultató mezőnyben.

Női egyéniben Farkas Lillának sikerült megmenteni az európaiak becsületét. Az újszászi versenyző, aki a selejtezőkben két ázsiai ellenfelet is búcsúztatott, a döntőben kiváló játékkal, egy fordulatos, izgalmas háromjátszmás mérkőzésen győzte le a korábbi kétszeres kupagyőztes Bagos Viktóriát (Királyhelmec), így Lilla egyéniben először iratkozhatott fel a Hungarian Open női egyéni bajnokai közé.

– Sajnálom, hogy csapatban nem sikerült legalább a döntőbe jutás – nyilatkozta hírportálunknak Farkas Lilla. – Egyéniben viszont jól ment kiváló ellenfelekkel szemben játszhattam. A döntőben óriási meccset vívtam a királyhelmeci Bagos Vikivel, aki top-játékosnak számított a mezőnyben. Az elmúlt években rendre lemaradtam a döntőről, most azonban sikerült a győzelem, boldog vagyok.

Az eredményhirdetésen Farkas István, az Újszászi VVSE elnöke adta át a díjakat, amelyben közreműködött az újszásziak a korábban visszavonult, ,,örökös bajnoka” Herczeg Gábor.

Eredmények:

Férfi csapat (34 induló), az élcsoport végeredménye: 1. Hongkong I., 2. Nagykanizsa ZSE, 3. Hongkong II.., 4. FFC Hagen (német), 5. Hongkong III., 6. Haspe/Lippstadt (német) 7. Újszász (Czétényi Krisztián, Nagy László, Németh Márk és Rab Alexander), 8. Újszász (ifj. Fehér János, Ráski Lajos, Kézér Zsolt, Takács Zoltán, Lakatos Zoltán, Tóth Gábor).

Női csapat (14): 1. Hongkong I., 3. Újszász (Diós Letícia, Farkas Lilla, Kovács Brigitta, Kovács Evelin, Vachal Krisztina), 4. Hongkong II.

Férfi egyéni (110): 1. Or Kwan Ho Kevin (Honkong), 2. David Zentarra (FFC Hagen, Németország), 3. Chan Ho Yin (Hongkong) és Tóth Gábor (Újszász), 5. Fung Cheuk Yin (Hongkong), 6. Christopher Zentarra (FFC Hagen, Németország), 7. Kökény Martin, 8. Rab Alexander (mindkettő: Újszász).

Női egyéni (40): 1. Farkas Lilla (Újszász), 2. Bagos Viktória (Királyhelmec, Szlovákia), 3. Huang Suet Yan (Hongkong), 4. Kunics Réka (Nagykanizsa ZSE), 5. Wong Lai Ching (Hongkong), 6. Szaszkó Dorka, 7. Nagy Leila, 8. Kovács Brigitta (mindhárom: Újszász).