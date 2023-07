Csillag László Karcag: Jól szolgálta felkészülésünket a találkozó, ráadásul a végén több fiatalt is a pályára küldhettem. Úgy érzem, hogy erőnlétileg és minőségi játékosok tekintetében is jobban néztünk ki mint ellenfelünk és már az első félidőben eldönthettük volna a meccset. A második játékrészben szerkezetet is váltottunk, három védős játékra álltunk át, a több támadóval még közelebb kerültünk a Martfű kapujához. Lehetőségeinket azonban elpuskáztuk, amin feltétlenül javítani kell a jövőben.