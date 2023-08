Kosárlabda 36 perce

Nyílt edzésen villantott, és szurkolói kérdésekre válaszolt az Olajbányász – galériával

Meggyőzően mozogtak az Olajbányász régi és új játékosai azon a nyílt edzésen, amelyet a szombati szurkolói nap keretében tartottak. A szurkolói ankéton kiderült az is, milyen játékot vár csapatától Miodrag Rajkovics vezetőedző, és hol tart Pallai Tamás felépülése. Szó volt arról is, az új bérletek és jegyek drágulnak a következő idényre, de a régi bérletesek változatlan áron újíthatnak, és a családi belépők is megmaradnak.

Rózsa Róbert

Miodrag Rajkovics (balra) vezetőedző magyaráz játékosainak a szombati nyilvános tréningen Fotó: Mészáros János

Kettő, három! Olaj! – hónapok óta először hallotta a Tiszaligeti sportcsarnok közönsége a csatakiáltást a Szolnoki Olaj játékosaitól. Igaz, egyelőre még nem élesben, hiszen messze vagyunk még a szeptember végi szezonkezdettől. Egyelőre "csak" nyílt edzésen mutatta meg magát a csapat szombaton, az Olajbányász Szurkolói Családi- és Sportnap programjain belül. A játékosok takarékosan bántak erejükkel a nyílt edzésen, hiszen este még jelenésük van a csarnokban a Szabadka elleni felkészülési mérkőzésen. Pattogtatás közben kiderült, mely számokat kell idén megjegyeznünk. Az 5-ös számban játszik majd a csapat új játékmestere, Jr. Clay. A csoszogós léptű, cingár amerikai irányítót nem lesz nehéz felismerni, reméljük, az ellenfelek számára annál kiismerhetetlenebb lesz a játéka. De feltűnő jelenség a 13-as számot választó amerikai James Eads is. A párducmozgású bedobó – átmozgató edzés ide, vagy oda – néhány „világ végéről eleresztett” zsákolásával örvendeztette meg a nézőket – ha ezt tétmeccsen is bemutatja, nem unatkozunk majd a következő idényben...

A Szolnoki Olajbányász nyilvános edzése Fotók: Mészáros János

Jól mozgott a két új amerikai magasember, Dustin Thomas és Demajeo Wiggins is, előbbit 4-esben, utóbbit, 1-esben láthatjuk majd. Auston Barnes 0-ás számát örökölte a következő szezonra Vincze Roland, és szerencsére a 17-es mezszámot is fel kell jegyeznünk, mivel újabb fiatal játékos csatlakozott a felnőtt gárdához, Kiss Dominik személyében, aki ezt a számot választotta. Edzés után a klub és a szurkolócsapat átvonult a csarnokból a bitumenes pályára. Ott az új játékosok bemutatkoztak, Miodrag Rajkovics vezetőedző pedig röviden vázolta terveit a soros idényre. – Legalább olyan szinten játszunk majd, amilyen támogatást kapunk a szurkolóktól – mondta a tréner. A célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot. De hogy mennyire leszünk versenyképesek, később derül ki. A maximumot akarom kihozni a csapatból, minden tőlünk telhetőt megteszünk a szezonban – fogalmazott Rajkovics. Kérdésre válaszolva elmondta, több időre van szüksége ahhoz, hogy kijelölje az új csapatkapitányt, akinek a személyéről az edzőmeccseken látottak alapján dönt, hiszen ott dől el, kinek milyen erősségei vannak. Másik szurkolói felvetésre a leendő játékstílusról beszélt. Mint mondta, tisztában van vele, hogy a drukkerek látványos támadójátékot szeretnének látni, de szerinte meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a támadó és védekező játék között. Támadásban több szabadságot ad majd a játékosoknak, de ehhez az kell, hogy a védekezés fegyelmezett maradjon. Hogy mennyire térképezte fel a hazai ellenfeleket, arra úgy felelt, meghatározó, mely csapat mekkora költségvetéssel dolgozhat. Ezek alapján úgy látja, az Olaj nem tartozik a liga elitjéhez, de ahhoz nagyon közel van. A siker azon múlik, hogy meglegyen a folytonosság az edző és a csapat között. A mi csapatunk nagyon jó, hiszen sok erős játékos maradt a nyáron, és az érkezők is minőségi játékosok. Ahhoz szintén túl korán vagy, hogy megmondjam, mely riválisok, milyen erőt képviselnek – mondta. Mikor kezdődik a bérletek árusítása? – érkezett az újabb kérdés. Csősz Tamás ügyvezető válasza szerint tavalyhoz hasonlóan szeptember közepétől árulják majd a bérleteket. Annyit lehet tudni, hogy akiknek az előző idényben is volt bérlete, azok változatlan áron válthatnak bérletet a következő idényre. A klub ezzel akar kedvezni a „hűséges” bérleteseinek. Az új bérletek és a jegyek ára magasabb lesz, mint a 2022-2023-as idényben, de a családi csomagok megmaradnak.

Bemutatkoztak a Szolnoki Olajbányász játékosai Fotók: Mészáros János

Külön kérdést kapott Pallai Tamás, akinek a felépüléséről érdeklődtek. – Jól sikerült a felépülés. Hosszú utat tettem meg, de teljesítettem az elvárást, hogy egy bizonyos állapotban érkezzek meg az alapozáshoz. Kemény edzések által, de úgy látom, százszázalékos vagyok. De akkor jelenthetjük ki, hogy felépültem, ha már február van, és még mindig egészséges vagyok – felelte a játékos.

