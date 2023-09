Szolnok Fanatic–Rákóczifalva 3–5 (2–4)

Szolnok, 30 néző, vezette: Bán János (Nagy Z., Skultéti Cs.)

Szolnok Fanatic: Laki – Dobler L., Dobler Sz., Rimóczi, Kovács K. (Szabó Z., 74.), Nagy G. (Korán, 74.), Bali, Ács (Sipos Sz., 61.), Csajbók, Tálas (Kun J., 55.) (Kelemen N., 68.), Fekete D. Edző: Szabó Zoltán.

Rákóczifalva: Kovács I. – Katona, Kecskés, Gáspár Z., Méhesi, Major (Kocsis M., 60.), Trecskó (Mihályi, 60.), Lipták, Varga K., Szokolai (Győr, a szünetben), Erdélyi (Fűzi, a szünetben). Edző: Ruskó Zsolt.

Gólszerzők: Dobler Sz. (40.), Rimóczi (42. – tizenegyesből), Dobler L. (63.), ill. Major (16., 21., 24.), Trecskó (32.), Fűzi (52.).

Ha a poloskákat is számoljuk, akkor telt ház előtt lépett pályára a Szolnok Fanatic és a Rákóczifalva a Vármegyei Kupában, a rovarok ugyanis szinte ellepték a Vegyiművek Sporttelep épületét. Sajnos valódi néző kevesebb volt, ennek a szerda délután négy órás kezdés is lehet az oka, de aki ennek ellenére is kint volt a mérkőzésen, az biztosan nem unatkozott.

A Vármegye III.-as Szolnok Fanatic az első forduló egyik legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy 2–2-es döntetlent ért el a Vármegye I.-es Lurkó Focimániával szemben. A Rákóczifalva pedig mérkőzés nélkül jutott a második körbe, miután ellenfele, a Tiszasas a Bács-Kiskun vármegyei bajnokságba adta le nevezését, így kikerült a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kupa csapatai közül.

A két együttesnek van már kupamúltja egymással, hiszen két éve is találkoztak a felek a második fordulóban. Akkor kevesebb izgalom jutott, a Falva ugyanis sima 8–0-s sikert aratott, így a mostani eredményből akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy előrébb lépett a Fanatic az elmúlt esztendők alatt.

A mérkőzés pedig nem alakult számukra kedvezően, szellős védelmükön könnyen rést találtak a vendégek, Major Péter pedig megmutatta, hogy nemcsak a bajnokságban megy neki a gólszerzés, és nyolc perc alatt triplázott. Nem sokkal később Trecskó Márk szöglet után volt eredményes, és ezzel már 4–0-ra vezetett a Rákóczifalva. Ekkor úgy tűnt, idén is megismétlődhet akár a 8–0-s eredmény, azonban a szolnokiak nem adták olyan könnyen a bőrüket.

A félidő hajrájában feléledtek, és előbb Dobler Szabolcs távoli lövése talált utat a kapuba, majd a 20 éves játékos két perccel később egy tizenegyest is kiharcolt. A labda mögé Rimóczi Csaba állt, aki magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt, így 4–2-es állással vonultak a csapatok a szünetre.

A második felvonásra jobban jött ki a Rákóczifalva, és egy kapushibának (is) köszönhetően újabb gólt szereztek a vendégek Fűzi Patrik révén, aki visszaállította háromgólosra csapata előnyét. Erre is volt válasza a hazaiaknak, Dobler László a 63. percben egy szép akció végén lőtt a léc alá, 5–3.

Ezt követően kissé leült a meccs, inkább a falvaiaknak voltak helyzetei, így kellettek Laki Máté védései ahhoz, hogy életben maradjanak a szolnokiak. A mérkőzés hajrája ismét a Szolnok Fanaticé volt, több nagyobb lehetőség adódott a csapat előtt, Kovács Illés azonban kétszer is nagy bravúrral hárított, így az állás már nem változott, 5–3-ra nyert a Rákóczifalva, és továbbjutott a következő körbe.

Ezúttal elmaradt tehát a bravúr a Vármegye III.-es Fanatictól, amely sajnálhatja, hogy az első félidő nagy részében gyengén teljesített, ezáltal a Falva hamar magabiztos előnyre tett szert, amivel gyakorlatilag a mérkőzést is eldöntötte. A hazaiak ugyan csökkentették hátrányukat, de a kétgólos differencia megmaradt a lefújásig.