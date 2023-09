Az elmúlt hétvégén, Csepelen rendezték meg az evezősök 2023-2024-es tanévének diákolimpiáját. A versenyen a szolnoki evezősök is rajthoz álltak, és öt számban is elhozták az aranyérmet iskolájuknak. Az öt győzelem mellé ráadásul ugyanennyi dobogós helyezést is szereztek.

Szolnoki eredmények:

Aranyérmesek: Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Juhász Bianka, Mátyás Hanna, Pádár Luca, Kiss Ajna VI. korcsoport leány négypárevezős, Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Kiss Ajna, Juhász Bianka VI. korcsoport leány ketpárevezős, Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Drávucz Dániel, Pádár Luca VI. korcsport vegyes kétpárevezős, Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Baki Kitti, Takó Lilla, Drávucz Dániel, Gottfried Sámuel VI. korcsoport vegyes négypárevezős, Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Pádár Luca VI. korcsoport leány egypárevezős.

Ezüstérmesek: Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Kiss Ajna VI. korcsoport leány egypárevezős, Varga Katalin Gimnázium: Nagy- Müller Zalán V. korcsoport fiú egypárevezős.

Bronzérmesek: Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Takó Lilla, Juhász Bianka V. korcsoport leány kétpárevezős, Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Gottfried Sámuel, Juhász Bianka VI. korcsoport vegyes kétpárevezős, Varga Katalin Gimnázium: Nagy- Müller Zalán, Nagy Attila VI. korcsoport fiú kétpárevezős.

4. hely: Varga Katalin Gimnázium: Nagy Attila VI. korcsoport fiú egypárevezős, Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Mátyás Hanna, Baki Kitti VI. korcsport leány kétpárevezős.

6. hely: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola És Gimnázium: Orbán Benedek IV. korcsoport fiú egypárevezős.

7. hely: Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: Baki Kitti VI. korcsoport leány egypárevezős.