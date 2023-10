Eredmények

I. osztály:

Tovább menetel a címvédő Papírforma gárdája, amely az elmúlt két meccsén kilenc gólt rúgott, de csak egyet kapott. Szorosan ott van a nyomában a Mozaik Kerámia csapata, amely ugyancsak fölényen nyerte meg az elmúlt két találkozóját.

6. forduló: GÉF-PRO–Papírforma 0–5, Csontos–AMT 4–4, Fire Oil–Stilo d’Oro 3–5, Laune–Mozaik Kerámia 1–4, szabadnapos: Danyi Optika. 7. forduló: Papírforma–Csontos 4–1, AMT–Danyi Optika 6–6, Mozaik Kerámia–Fire Oil 4–1, Stilo d’Oro–GÉF-PRO 3–3, szabadnapos: Laune. Az állás: 1. Papírforma 18 pont, 2. Mozaik Kerámia 15, 3. Stilo d' Oro 10, 4. Csontos 9, 5. Fire Oil 8, 6. GÉF-PRO 6, 7. Danyi Optika 5, 8. AMT 3, 9 Laune 3 pont. A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Bokor József (Csontos) 9 gól, 2-3. Márkus Zsolt (Mozaik Kerámia), Szabó Bence (Papírforma) 8, 4-7. Mihályi Márk (GÉF-PRO), Ladányi Tibor (Mozaik Kerámia), Cziczás Sándor (Papírforma) Varga Mihály (Stilo d'Oro) 6 gól.

II. osztály:

Az elmúlt két körben értékes pontokat veszített a listavezető Nesztor Autó együttese, így már csak egy pont az előnye Non Stop Vill gárdájával szemben. Sőt az éllovassal döntetlent játszó Bad Boys legénységét sem lehet leírni. 5. forduló: Bad Boys–Czető Acél Kft. 3–1, Non Stop Vill Team–SRS 1–0, Nesztor Autó–Build & Job Holding 2–1, Team Zero–Vád–Law 5–1, Népsport–Fegyi Brothers (elhalasztva). 6. forduló: SRS–Team Zero 2–1, Build & Job Holding–Non Stop Vill 2–5, Czető Acél Kft.–Nesztor Autó 2–2, Vád-Law–Fegyi Brothers 2–6, Népsport–Bad Boys (elhalasztva).

7. forduló: Team Zero–Build & Job Holding 3–4, Non Stop Vill Team–Czető Acél Kft. 2–2, Nesztor Autó–Bad Boys 0–0, Fegyi Brothers–SRS 1–1, Népsport–Vád-Law 1–5. Az állás: 1. Nesztor Autó 17 pont, 2. Non Stop Vill 16, 3. Bad Boys 13, 4. SRS 11, 5. Non Stop Vill Team 10, 6. Czető Acél Kft. 8, 7. Build & Job Holding 7, 8. Fegyi Brothers 4, 9. Vád-Law 4, 10. Népsport 1 pont. A góllövőlista élcsoportjának állása: 1-2. Pap Gyula (Non Stop Vill Team), Pilipkó János (Team Zero) 11 gól, 3. Suki Norbert (Non Stop Vill Team) 10, 4. Mozsár János (Non Stop Vill Team) 8, 5-7. Cherrati Samir (Build & Job Holding), Szénási Mihály (Nesztor Autó), Papp Lajos (Vád-Law) 5 gól.

III. osztály:

Továbbra is tartja hibátlan mérlegét ODBE Cafe Corso csapata, ellenben a Blue Warriors és a Street-foot legénysége még mindig nem szerzett pontot. 5. forduló: Besenyszög–Street-foot 3–1, Grundfoci–Kés Villa Real 0–7, AC Baci–ODBE Cafe Corso 1–3, Nehéz SE-t–Blue Wariors 9–1, Bőrizomtömlő–Trakció 2–1, Himbi-Limbi–Kovács Tüzép 2–2

6. forduló: Trakció–Nehéz SE-t 0–8, Street-foot–Himbi-Limbi 1–7, Kovács Tüzép–Bőrizomtömlő 2–2, Blue Wariors–AC Baci 1–5, Kés Villa Real–Besenyszög 2–1, ODBE Cafe Corso–Grundfoci 5–3.

Az állás: 1. ODBE Cafe Corso 15 pont, 2. Himbi-Limbi 14, 3. Kés Villa Real 13, 4. Bőrizomtömlő 13, 5. Nehéz SE-t 12, 6. Besenyszög 9, 7. Kovács Tüzép 8, 8. Grundfoci 6, 9. AC BACI 6, 10. Trakció 3, 11. Blue Warriors 0, 12. Street-foot 0 pont. A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Ifj. Fehér László (ODBE Cafe Corso) 17 gól, 2-3. Csanádi Csaba, Csík János (mindkettő: Bőrizomtömlő) 9, 4. Nádházi Ákos (Kés Villa Real) 8, 5-6. Lipcsei Gergő (Grundfoci), Farkas Sándor (Nehéz SE-t) 7 gól.

Szeniorosztály: Az öregfiúk bajnokságában továbbra is megállíthatatlannak tűnik a Stabil FC együttese, amely rendre imponáló fölénnyel veri vetélytársait. A további dobogós helyekért pedig három csapat is verseng. 5. forduló: Műszol–PSL SAN Kft. 3–1, Castrum-Ex–Fire Oil 0–0, HYAB 4 Cent–Oldsmobile 2–3, szabadnapos: Stabil FC. 6. forduló: Fire Oil–Műszol 7–4, Oldsmobile–Castrum-Ex 0–3, Stabil FC–HYAB 4 Cent 6–0, szabadnapos: PSL SAN Kft.

Az állás: 1. Stabil FC 18 pont, 2. Fire Oil 13, 3. Castrum-Ex 10, 4. HYAB 4 cent 9, 5. Oldsmobile 6, 6. Műszol 6, 7. PSL SAN Kft. 0 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1-2. Kiss Béla (HYAB 4 cent), Csató György (Oldsmobile) 7 gól, 3-5. Vígh László (Műszol), Tóth László (Oldsmobile), Szádvári Gergő (Stabil FC) 5, 6-8. Szokolai János (Fire Oil), Kárteszi Tamás (HYAB 4 cent), Papp Lajos (Stabil FC) 4 gól.