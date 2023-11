Felszámolta magyarországi életét és az Egyesült Államokba költözött családjával Nagy Viktor. A világbajnok, a 2014-től 2021-ig Szolnoki Dózsa színeiben játszó, a szolnokiakkal Bajnokok Ligáját nyerő egykori vízilabdakapus legutóbb tavaly ősszel hallatott magáról, amikor rendre a Holt-Tisza jeges vizéből bukkant elő.

Ezt követően eltűnt, hogy most nyáron immár Amerikában bukkanjon elő.

A korábbi világklasszis a Mandinernek mondta el: eladta szolnoki házát, és családjával együtt San Joséba repült, ahol egyetemi állással kecsegtették. Ám akadt egy bökkenő...

„Nagyon furcsán alakult az egész szituáció, főleg úgy, hogy az egyetem sportigazgatója egy második generációs helyi magyar. Valójában nem is értem az egészet. Kaptam egy árajánlatot, megbeszéltük, hogy ősszel kezdek, segíteni fogom az egyetemi vízilabdát, majd amikor családostul megérkezünk, egy hétre rá csak annyit mondtak, hogy „ja, bocs, nincs pénz!” Erre és egy klub ajánlatára alapítottuk a döntésünket, hogy végül az egész családdal felkerekedünk és kijövünk Amerikába. Ezért is választottam az SJSU-t, mert magyar edzője van Sarusi Gábor személyében és 6 magyar játékos is játszik a csapatban. Az volt bennem, hogy odamegyek, ahol honfitársaimnak tudok segíteni.” – fogalmazott a Mandinernek Nagy. Hozzátette, riasztó volt az is, hogy a világ technológiai központjának számító Szilícium-völgyben milyen drága minden.

Ezzel együtt is maradni szeretnének az USA-ban. Nagy Viktor azóta egyébként már kapott is állást a helyi San José Express nevű klubnál.

De miért ment el?

„Ez nem egy önként vállalt száműzetés, de tény, hogy sok csalódás ért otthon, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna. Fel kellett mérnem meddig kísérletezgetek és van-e értelme a változásokra várnom. Nem volt.” – fogalmazott a lapnak a visszavonulása után vállalkozásokba fogó ex-dózsás kapus, aki mondandójában a jászkunsági vármegyeszékhelyre is kitért.

„Nagyon szerettünk Szolnokon lakni, de valahogy picit megkopott a dolog, elfáradtunk a mindennapok akadozásiban, szóval a váltás mellett döntöttünk”. Hozzátette, annak idején Szolnokon nem is marasztalták, és szerinte a váltás sem volt zökkenőmentes. A szintén szolnoki Cseh Sándorral viszont szívesen dolgozott volna együtt.

„Mióta Cseh Sándor átvette az utánpótlást odahaza, ugrásszerű lett a fejlődés. Nagyon szerettem volna vele dolgozni hosszabb távon. Sok fiatal és tehetséges edző került a képbe, fél évig én is csatlakozhattam hozzájuk, de mérlegelnem kellett. A család mellett döntöttem, és úgy éreztem, nekik ez az irány most többet nyújt.” – mondta Nagy Viktor.