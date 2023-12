A kis Tóth Emília félszegen sétált oda vasárnap a szolnoki Véső úti uszoda rajtkövéhez, amelyhez legelőször őt szólították az Invictus SC szervezte Mikulás Kupán. De Emília nagyon is bátor! Hiába ugyanis a medence partján tolongó résztvevők és nézők sokasága, a leányzó, aki ezen a nyáron tanult meg úszni, jelzett édesapjának: minden rendben, készen áll medencébe ugrani. Aztán felsorakoztak szép sorban a többiek is, majd elhangzott a rajtjel, és az apróságok már szelték is a vizet. Ki-ki a maga tempójában, hiszen a legkisebbeknél bemutató úszást tartottak.

– Most én vagyok a világ legbüszkébb szülője – mondta Emília édesapja, miután a leányzó partot ért. (Tóthéknál egyébként hagyománya van az úszásnak, hiszen a nagyobbik testvér már a Szolnok vízilabdázója).

Nem Emília és társai voltak az egyedüliek, akik aznap legalább egy ötvenméteres hosszt teljesítettek a medencében. A Mikulás Kupán egymást követték a futamok, a kicsiktől egészen az idősebb versenyzőkig nagyjából százan húztak úszósapkát, hogy az Invictus családias rendezvényén bemutassák úszótudásukat.

– Idén már harmadik alkalommal, de Szolnokon először rendeztük meg a Mikulás Kupát. Ez az Invictus házi úszóversenye, amelyen azt szeretnénk, hogy a kisebbek is megmutathassák magukat. Az idősebbek nagyobb, országos versenyeken is indulnak, nekik nem újdonság a verseny. De a kicsiknek sem árt, ha szokják ezt a helyzetet, ezt a hangulatot – mondta el honlapunknak Mohi Márk úszóedző, az Invictus szakosztályvezetője, hozzátéve, azon dolgoznak hogy minél több gyerekkel megszerettessék az úszást.

– Szolnokon most már olyan körülmények között, olyan komplexumokban úszhatnak, amelyre korábban nem volt példa. Így minden adott ahhoz, hogy az Invictus folytassa az elmúlt évek munkáját, és egyre több gyereket, remélhetőleg egyre több országos bajnokot tudjunk kinevelni – fogalmazott. Hozzátette, reméli, hogy közülük sokan kitartanak emellett a szép sport mellett.