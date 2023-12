Mint a minap jeleztük, a kényszerű helyszínváltozásnak technikai okai vannak, a tiszaligeti Vízilabda Aréna melletti területen termálkútfúrás folyik, ezért a termálvíz kivétele egyelőre szünetel, így a vízilabda-medence vízének felmelegítését még napokig nem tudják megoldani. Változás viszont, hogy az előzetes hírekkel szemben nem zárt kapus, hanem nyilvános lesz a mérkőzés.

Az újpesti csapat a várakozásoknak megfelelően szerepel, de nincs már esélye a legjobb nyolc közé jutni, hiszen szombaton este zárul az egy fordulós alapszakasz. Ezt követően jövő február végén ugyanis az eső nyolc helyezett a felső, míg a további csapatok az alsóházban folytatják a küzdelmeket. Mindez nem azt jelenti, hogy a fővárosiak feltett kézzel várják az összecsapást. Erről is beszélt Besenyei Áron az UVSE 19 éves játékosa klubja honlapján.

– Azt gondolom, hogy brutál erős csapat a Szolnok – kezdte Áron. – Pörgős edzésekkel és egymás közötti kétkapus játékkal készültünk ellenük. Szoros meccset várok, jó emlékekkel akarunk elmenni a téli szünetre.

A szolnoki gárdának nem sikerült a legutóbbi Kaposvár elleni hazai meccs, amelynek váratlan vereség lett a vége.

– A hét elején azon dolgoztunk, hogy a vereség után helyre tegyük a lelkeket – nyilatkozta lapunknak Hangay Zoltán, a Dózsa edzője. – Az uszodánk problémái miatt Ceglédre és Újszilvásra utaztunk át edzeni. Bár semleges medencében fogunk játszani, mi vagyunk az esélyesek, amit valóra is akarunk váltani. Nem lesz könnyű dolgunk, mert az UVSE igyekszik lassítani a játékot, és az M-zónát is jól alkalmazza. A betegséggel bajlódó Pető Attila nélkül is kötelező a győzelem az esztendő utolsó tétmeccsén.

A 13. forduló műsora:

Szombat: Vasas–Kaposvár, Miskolc–KSI,11.30. OSC–FTC (Tv: M4 Sport+), 15.00, BVSC–PVSK, 17.00, Eger–Szeged, Szolnok–UVSE, 18.00, Bp. Honvéd–Szentes, 19.00.