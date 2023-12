Ahogy arról korábban beszámoltunk, vármegye válogatottunk hétvégén Gyulán lép pályára a Közép- és Délkelet Magyarországi Regionális tornáján. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei csapat Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Pest vármegye együtteseivel került egy ötösbe, a csoport győztese pedig továbbjut a jövő heti, ceglédi országos döntőbe, melynek nyertese részt vehet a 2024-es amatőr Európa-bajnokságon.

Válogatottunk 21 fős keretéhez a legtöbben Törökszentmiklósról (6 játékos) és Tiszaföldvárról (4 játékos) érkeztek, a csapat edzője pedig Horváth Csaba, a Szolnoki MÁV trénere lesz.

– Idősebb Papp Lajossal közösen választottuk ki a keretet – nyilatkozta hírportálunknak Horváth Csaba, a vármegye válogatott vezetőedzője. – Sok olyan játékos van a csapatban, akivel korábban már dolgoztam a Szolnoki MÁV utánpótlásában, így szerencsére nem volt számomra mindenki ismeretlen. Emellett többször láttam játszani a bajnokságban a Tiszaföldvárt és a Törökszentmiklóst is, mely együttesekből alakult ki a válogatottunk gerince. Sikerült azóta mindenkit megismernem, az összetartáson voltak olyanok, akik kellemes meglepetést okoztak. Mindenki számára fontos lesz a hétvégi torna, emiatt szeretnénk minél előrébb végezni a csoportunkban, illetve a játékosok tudnak bizonyítani, hiszen várhatóan lesznek játékosmegfigyelők is Gyulán, ezáltal egy kiugrási lehetőség lehet ez a labdarúgóknak. Próbálunk magas letámadásra alapuló támadófutballt játszani, úgy gondolom, a játékoskeret is alkalmas erre, reméljük, ez eredményekkel is párosul majd. A csoportunkban Pest vármegye csapata lehet a legerősebb, nem véletlen címvédői a tornának, de Bács-Kiskun vármegye együttese is jó erőkből áll.

A tornán kétszer harmincötperces meccseket rendeznek, a mieink Békés vármegye csapatával találkoznak először szombaton, majd aznap Bács-Kiskun vármegye gárdájával is megmérkőznek. Vasárnap előbb Csongrád-Csanád vármegye együttesével csap össze válogatottunk, zárásként pedig a címvédő Pest vármegye válogatottjával néznek szembe.