– Szeretném, ha bekerülnénk a Magyar Kupában az elődöntőbe, a bajnokságban a rájátszásba, ott pedig szép eredményt akarunk elérni, akár érmet is szerezni. Szeretnénk a szurkolóinkat is kiszolgálni, reméljük, a következő évben még többen ki tudnak majd jönni a mérkőzéseinkre, hiszen a sikereknek ők is a részesei. Igyekszünk minél jobban összeállni csapatként is, hogy a kitűzött céljainkat elérhessük, és úgy elégedetten zárjuk a szezont.