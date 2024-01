A huszonnégy esztendős háló­őr épp válogatott­edzésére igyekezett kedden este, amikor sikerült utol­érnünk.

– Budapesten, a Duna Arénában készülünk, konkrétan a február 5-én rajtoló dohai világbajnokságra – kezdte a beszélgetést Márk. – Szolnoki társaim, a két Zsombor, Szeghalmi és Vismeg már visszatértek a Dózsa soraiba. Egyelőre 22 játékos alkotja a válogatott bő keretét, ebből öten vagyunk kapusok. Ennyien biztosan nem fogunk utazni a katari fővárosba, várhatóan két kapus lesz majd a csapatban. Vogel Soma helye biztosnak tűnik, mellette én is szeretnék ott lenni a vb-n, azért küzdök, hajtok minden edzésen.

Mindenesetre Márk már élesben is bizonyított, hiszen az Eb meccsein 58 lövésből 28-at hárított, 48,3 százalékos hatékonysággal védett.

– Jól éreztem magam a bőrömben, nagy élmény volt a kontinenstornán szerepelni. Igaz, nemzetközi szinten nem ez volt az első tornám, U18-as vb-n bronzérmet szereztünk 2017-ben, a Dózsával pedig Bajnokok Ligája- és Eurokupa-találkozókon is szerepeltem, de az Eb az más kávéház. Úgy gondolom, nem okoztam csalódást senkinek sem. Ehhez kellett, hogy társaim jól védekezzenek, blokkolják a lövések egy részét. Amit el kell mondanom, jó volt és most is jó a hangulat a csapaton belül, mindenki igyekszik a legjobbját nyújtani. És ami fontos, biztatjuk, segítjük egymást az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt. Gárdonyi András a válogatott kapusedzője, aki Szolnokon csapatársam és mentorom volt, nagyon jó fej, élmény vele együtt dolgozni. Ugyanezt mondhatom kapustársamról, Gyapiról, vagyis Gyapjas Viktorról is.

Nem túlzás állítani, egy ország kedvencei lettek, hiszen ön mellett jó néhányan ugyancsak első világversenyükön ugrottak a medencébe. Amellett, hogy a szívüket-lelküket kitették a mérkőzéseken, a játékukra sem lehetett panasz. Az Amerikában élő korábbi kapuslegenda, Nagy Viktor is dicsérte a kapusokat.

– Nagy Viktorral én is beszéltem, azt tudni kell, hogy három évig csapattársak voltunk Szolnokon, most is, mint mindig, segített, biztatott és igyekezett jó tanácsokkal ellátni – folytatta a beszélgetést Márk.

– A görögök elleni első mérkőzés megadta nekünk a kezdőlökést, ne feledjük, ők a tavalyi vb-ezüstérmes csapatukkal érkeztek Zágrábba, kikaptunk, de végig pariban voltunk velük. Az olaszok elleni csoportzárón nem én védtem, hanem Gyapi, és minden klappolt. A szerbekkel szembeni negyeddöntő pedig a csúcs volt számomra és a társaimnak is, mindannyiunknak nagyon jól ment a játék. Sajnos a folytatásban a vírus és sérülések is zavarták a munkát, én is edzéseket hagytam ki, mert fájt a könyököm, míg Gyapi combizomhúzódással bajlódott. Mentálisan is elfáradtunk, így nem sikerült érmet szereznünk, amit persze nagyon sajnálunk. A folytatásról annyit tudok, lesz egy edzőmeccs a héten a franciák ellen, majd Barcelonába utazunk, ahol a friss Eb-győztes spanyolokkal fogunk készülni. A tovább programról és a vb-re utazó keret összetételéről Varga Zsolt szövetségi kapitány fog dönteni – tudatta velünk Bányai Márk.