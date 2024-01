PHOENIX-MT FÓT–JÁSZBERÉNYI KSE 67–65 (21–20, 15–19, 17–20,14–6)

Fót, 200 néző. V.: Rózsavölgyi A., Jankovics V. Nepp L.

Fót: KINNEY 22/3, Tichov 10/6, Kékesi, MARKOVICS 12/6, Varga B.1. Csere: Tóth Z. 7/3, Richter 3/3, Szabó N., JUHOS 12, Békési. Edző: Surmann Gábor.

Jászberény: Santiago 4, Oroszi 10/6, BOKA-MAGÓ 11/3, MELEG 14/3, Rátvay 4. Csere: MESTER 14/12, Dunai 2, Dékány 4, Horváth N. 2. Edző: Puskás Artúr.

Nehéz meccs várt a kupasorozat elmúlt kiírásában negyedik jászberényi csapatra a korábbi Olaj játékosokkal – James Kinney, Juhos Levente, Markovics Luka, Tóth Zoltán – felálló, a bajnokságban 5. helyen tanyázó fótiak otthonában.

Ráadásul a berényiek felkészülését betegségek és sérülések is nehezítettek, ráadásul az elmúlt öt találkozójukból négyet is elveszítettek. Már az elején nagy csatát vívtak a felek, a második negyedtől a különösen védekezésben remeklő JKSE vezetett, támadásban pedig Mester Márk és Meleg Károly tett magáért leginkább. Sőt a térfélcserét követően már nyolc ponttal is előrébb járt a JKSE, mint vendéglátója. A fótiak azonban Tóth és Markovics pontjaival ledolgozták hátrányukat.

Mint várható óriási küzdelmet és izgalmakat hozott a végjáték, amelyből a szerencsésebb és jobban koncentráló fótiak kerültek ki győztesen.

A negyeddöntő további eredményei: Ceglédi KE–Nyíregyháza 98–78, Pécsi VSK–Vasas Akadémia 91–80, Dávid Kornél KA–MAFC 95–97. A győztesek jutottak tovább a kupasorozat négyes döntőjébe.