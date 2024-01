– Szeretnénk kijutni az olimpiára. Ha ez sikerül, akkor Párizsban is igyekszünk a lehető legjobban szerepelni. Klubszinten szeretnék a Ferencvárosban meghatározó játékossá válni, a Bajnokok Ligájába pedig bejutni a final fourba. Itthon szeretnénk megnyerni a bajnokságot, illetve a Magyar Kupát is, illetve az év végén lesz egy hazai rendezésű Európa-bajnokság is, melyen bízunk benne, hogy megtöltik a lelátót a szurkolóink, és szép eredményt érünk majd el.