Két mérkőzést is játszott hazai pályán a Szolnoki Sportcentrum férfi röplabdacsapata a NB II.-es bajnokság hétvégi fordulójában. Bartal Gergely alakulata még szettet sem vesztett, így a Győr és a Gödöllő csapata ellen is magabiztos győzelmet aratott, ezzel továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot.

Szolnoki Sportcentrum–Gödöllői Röplabda Club II 3:0 (14, 21, 20)

Szolnoki Sportcentrum: Csók Levente, Acsai Bálint, Dudás Zoltán, Bíró Bence, Hegedűs László, Csák Attila. Csere: Darida Bendegúz, Timár Mike, Bakos Csanád, Oláh Róbert, Komáromy Botond, Szalaki Dominik. Vezetőedző: Bartal Gergely

Bartal Gergely: Gratulálok játékosaimnak. Örülök, hogy mindenki kivette a részét a sikerből.

Szolnoki Sportcentrum–UNI Győr–SZESE 3:0 (14, 19, 14)

Szolnoki Sportcentrum: Csók Levente, Acsai Bálint, Bakos Csanád, Dudás Zoltán, Bíró Bence, Csák Attila. Csere: Darida Bendegúz, Oláh Róbert, Komáromy Botond, Szalaki Dominik. Vezetőedző: Bartal Gergely

Bartal Gergely: Gratulálok a srácoknak. Az első és a harmadik szettben kifejezetten jól játszottunk, a második szettben sok hibát vétettünk, de örülök, hogy mindenki hozzátett újra, és ezt a napot két győzelemmel zárhattuk.

A Szolnoki SC női csapata lejátszotta az első mérkőzését az NB II. felsőházának rájátszásában. Az első szettet elvesztette Bodonyi Ákos együttese, és a folytatásban is kiegyenlített volt a mérkőzés, de végül a szolnokiak hagyták el győztesen a pályát.

Haladás VSE–Szolnoki Sportcentrum 1:3 (22, -21, -14, -21)

Szolnoki Sportcentrum: Szilágyi Júlia, Bagyinka Csenge, Berényi Petra, Molnár Jázmin, Nagy Dorka, Bárdos Adél. Csere: Barna Nikolett, Lőrincz Jázmin, Töreki Emese, Tóth Anna Dóra, Retter Imola. Vezetőedző: Bodonyi Ákos.

Bodonyi Ákos: Idegesen kezdtük a mérkőzést, ami leginkább az alapjátékban mutatkozott meg és az első játékrész elvesztésébe került. A második szettől magunkra találtunk és mi irányítottuk a mérkőzést. Gratulálok ellenfelünknek, nagy csatára kényszerítettek. Büszke vagyok a leányainkra mert csapatként hozták el a 3 pontot Szombathelyről.

Az női NB II. felsőházának rájátszásába jutott a Jászberény is, azonban nem sikerült nyerniük a Tatabánya vendégeként.

Tatabány RSE–Jászberényi VT 3:0 (10, 22, 16)

Jászberény: Fodor Lili, Juhász Viktória, Sléder Kitti, Sas Laura, Tóth Fanni, Csiki Aliz. Csere: Dobák Sára, Vas Lili, Lagzi-Kovács Maja, Tóth Eszter. Vezetőedző: Országh Larisza.

Országh Larisza: Az első szettet nagyon rosszul kezdtük, de utána összeszedték magukat a lányok és méltó ellenféllé váltak. Tanulságos és rutinszerző volt a mérkőzés.