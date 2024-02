A nemzeti csapatban helyet kapott a mezőtúri Juhász Gréta, és a kenderesi Bordás Réka is. Bordás tavaly nyáron igazolt a Debrecenből a Ferencvárosba, ahol azonban kevés játéklehetőséget kapott, így az őszi egyhónapos kölcsönjátéka után az idény második felét is a váciaknál tölti. Golovin nagyrészt a világbajnokságon részt vevő játékosokat hívta be a Svájc ellen készülő keretbe.

A magyar női válogatott kerete:

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Szemerey Zsófi (Mosonmagyaróvári KC), Janurik Kinga (FTC)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (Bietigheim, német)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Albek Anna (Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

Irányítók: Vámos Petra (DVSC), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Budaörs), Simon Petra (FTC)

Beállók: Bordás Réka (Vác), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC), Pásztor Noémi (Mosonmagyaróvári KC)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Vác), Juhász Gréta (Kisvárda), Háfra Noémi (Bietigheim)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Szöllősi-Schatzl Nadine (Győri ETO)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A magyar válogatott mérkőzései az Európa-kupán:

Február 28.: Magyarország–Svájc, 17.00

Március 2.: Svájc–Magyarország, 16.30

Korábbi eredmények:

Magyarország–Norvégia 31–38

Ausztria–Magyarország 32–34

Az Európa-kupa állása:

1. Norvégia 4 pont,

2. Magyarország (65–70) 2,

3. Svájc (62–71) 2,

4. Ausztria 0 pont.

Az áprilisi olimpiai selejtezőtorna előtt még két meccset játszik a válogatott az Európa-kupában, ahol Norvégia és Ausztria lesz az ellenfél, hogy aztán Debrecenben megmérkőzzön a párizsi játékokon való indulási jogáért.