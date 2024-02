A Jászfényszaru úgy indult neki a szezonnak, hogy szeretne javítani az előző idényben elért hatodik helyezéshez képest. Ez sikerült az őszi idényben, hiszen az ötödik pozícióból várja az együttes a tavaszi folytatást.

– Volt benne váratlan vereség és bravúrgyőzelem is – összegezte az őszi szezont Kemecsi László, a Jászfényszaru VSE vezetőedzője. – Ennyi pontot még nem gyűjtöttünk soha az első félévben, és nem gondoltuk volna, hogy ez csak az ötödik helyre lesz elég. Nagyon sűrű az élmezőny, és kicsit kettészakadt a tabella, reméljük, tavasszal több kiélezett mérkőzést tudunk majd játszani.

Több meghatározó játékosukat is elveszítették a jászságiak a télen. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a vármegye I. őszi gólkirálya, Szanku Kristóf Füzesabonyba tette át székhelyét, Németh Norbert pedig Jászberénybe igazolt. Mellettük pedig további két alapember, Drávucz Milán és Lakatos Máté sem készül már az együttessel, mindketten szüneteltetik pályafutásukat.

Így is bő kerettel tudta elkezdeni a felkészülést a Fényszaru, miután több fiatal játékost magukhoz tudtak csábítani. Így például Bartalis Bencét, aki Ausztriából tért haza, Konkoly Roland egy év kihagyás után kezdi újra, legutóbb a Jászberény U19-es csapatánál futballozott, Peredi Dáriusz pedig a vármegye III.-as Jászágó gárdájától érkezett.

Egyik legfontosabb „igazolása” a csapatnak azonban Péter Gergő, aki féléves betegségét követően tért vissza a pályára. A vezetőedző elmondása szerint ő lehet az, aki Szankut pótolhatja. Az edzőmeccseken nyújtott teljesítménye alapján pedig erre lehet is esély, ugyanis az összes téli mérkőzésen eredményes volt.

A jászságiak a felkészülés során a Heves vármegyei Téli Kupában is indultak, mely során döntetlent játszottak a Heréd csapatával (2–2), legyőzték a Turát (4–2) és a Hatvan U19-es együttesét is (4–2), így pedig továbbjutottak a legjobb nyolc közé. Emellett további edzőmérkőzéseken is szerepeltek Kemecsiék, nyertek a Gyöngyöshalász (2–1) és a Lőrinci (3–0) ellen, illetve kikaptak a Nagykátától (5–3). A bajnokság kezdetéig még pályára lépnek a fényszaruiak a Füzesabony ellen szerdán, szombaton pedig a Téli Kupában szerepel az együttes.

A tavaszi szezonra várhatóan egy fiatalabb gárdával vág neki a Jászfényszaru, amely a keret változása miatt a taktikán is módosított, így más futballt láthatunk majd a csapattól a második félévben.

– A keret képességeihez mérten változtatnunk kellett a taktikán, de a felállási formánk várhatóan ugyanaz lesz – árulta el hírportálunknak Kemecsi László. – Az összes csapat próbál erősíteni télen, mi pedig fiatalodtunk, akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak, azok most előrébb léphetnek. Tudjuk, hogy lesznek majd hullámvölgyeink, emiatt sokkal nagyobb munkát kell beletennünk a bajnokság második felében. Nem szeretnénk lejjebb adni a jelenlegi ötödik helyünkből a szezon végén, hogy ezt megtartsuk, először a mögöttünk lévő Szajolt kell majd legyőznünk az első tavaszi fordulóban.