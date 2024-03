A magyar válogatott ezúttal Gümligenben csapott össze a svájci csapattal, és gyenge indítása ellenére mégis legyőzte ellenfelét az Európa-kupában. Golovin Vlagyimir ezúttal mindkét Szolnok vármegyei kötődésű játékosának esélyt adott a bizonyításra, Bordás Réka és Juhász Gréta is pályára lépett Svájcban.

Női kézilabda Európa-kupa 4. forduló

Svájc–Magyarország 27–35 (16–17)

Magyarország: Böde-Bíró – Győri-Lukács 2, Füzi-Tóvizi 1, Papp N., KUCZORA 7 (3), VÁMOS P. 9, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: JANURIK (kapus), Bordás 1, Albek 2, SIMON P. 7 (1), Kácsor, Márton G. 1, Faluvégi D., Juhász G. 2, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–4. 10. p.: 6–8. 15. p.: 9–12. 19. p.: 10–14. 24. p.: 15–14. 36. p.: 18–21. 40. p.: 19–24. 45. p.: 21–26. 55. p.: 23–30

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/4

Sok gond volt a magyarok védelmével az első félidőben, de ennek ellenére is jó ritmusban indítottak az összecsapáson. A második félidőnek már előnnyel vágtak neki a magyar lányok, és a végén – immár hatodjára – magabiztos győzelmet arattak a svájciak felett, 23–30.

– Sok új elemet gyakoroltunk támadásban, a lőtt gólok száma is megmutatta, hogy sikerült előre lépnünk. Tudtuk, hogy védekezésben a beállójátékukra kell figyelni, de az első félidőben nem sikerült semlegesíteni Tabea Schmidet – a szünet után ebben is javultunk. Többféle összeállítást is kipróbáltunk, olyanokat is, amilyeneket nem szoktunk használni, némelyik egészen jól működött. Janurik Kinga rég volt válogatott, de stabilan teljesített, Juhász Grétának voltak jó és kevésbé jó megoldásai. Kácsor Gréta védekezésben javult, támadásban azonban még sajnos nem tudta azt nyújtani, mint a klubcsapatában – nyilatkozta a magyar válogatott edzője, Golovin Vlagyimir a Nemzeti Sportnak.