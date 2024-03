A Vasas elleni párharc első mérkőzését 8–3-ra nyerte meg a Lehel HC, ezzel lépéselőnybe került az elődöntőért folyó, két győzelemig tartó küzdelemben.

A kék mezes Lehel HC-nak nem okozott gondot a Vasas legyőzése az Andersen Liga negyeddöntőjének első mérkőzésén

Fotó: Pesti József

Hat percet kellett várni az első Lehel HC gólra, Fedorin Roman talált be az angyalföldiek kapujába. A folytatásban ugyanennyi idő alatt már háromgólos vezetést szereztek a berényiek, a piros-kékek csupán szépíteni tudtak a harmad végén (3–1).

A második és a zárójátékrészben is a hazaiak akarata érvényesült, két gyors góllal már 5–1 volt az állás, majd harmadik harmadban már 8–2-re is vezettek a berényiek, a végeredményt pedig egy Vasas-találat állította be.

A párharc következő mérkőzését Budapesten játszák, március 16-án szombaton 21 órakor. Győzelme esetén a Lehel a legjobb négy közé kerül, a Vasas sikere esetén viszont egy harmadik találkozóra is sor kerül.

Lehel HC–Vasas SC 8–3 (3–1, 2–1, 3–1)