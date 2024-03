A két csapat őszi összecsapásán 3–1-es mezőtúri győzelem született, ahol bár egy korai Bódai Nándor találattal még a Földvár szerezte meg a vezetést, a vendégek az első és a második félidőben is eredményesek voltak, amellyel fordítani tudtak, a hajrában pedig egy öngól állította be a végeredményt. Ez az egyetlen veresége a Tiszaföldvárnak a szezonban, így nyolcpontos előnnyel vezeti a tabellát, éppen a közvetlen üldözői közé tartozó Mezőtúr előtt.

Kiélezett mérkőzés várható a fehér mezes Mezőtúr és a Tiszaföldvár összecsapásán a vármegye I-ben

Fotó: Mészáros János

Mezőtúr–Tiszaföldvár

szombat, 15.30

A hazaiak több hiányzóval is számolnak a szombati összecsapás előtt. Török Imre még nem épült fel sérüléséből, valószínűleg az egész szezont ki kell hagynia. Pádár Nándor keresztszalagját a múlthéten műtötték meg, ő sem lép már pályára tavasszal, Ujlakány Roland pedig egy edzőmeccsen történt sérüléséből lábadozik. Úgy tűnik azonban, hogy Nagy Csongor játékra alkalmas állapotban lesz, és Patkós Péter is beszállhat 10-15 percre a rangadón.

Bár a Tiszaföldvárnál nincsenek sérültek – a hosszú időre kidőlt Csikós Lajost leszámítva –, az influenza legyűrte a csapat egy részét, de Sonkoly Lajos vezetőedző reméli, hogy szombatra mindenki hadra fogható lesz, és teljes kerettel tudnak majd Mezőtúrra utazni, hogy revansot vegyenek az őszi vereségért.

Mesterszemmel

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője: – Kiélezett mérkőzésre számítok, mindkét csapatnak motiváló lehet a tabellán elfoglalt helyünk, illetve az, hogy az őszi szezonban csak nekünk sikerült nyernünk a Tiszaföldvár ellen. Szeretnénk ezt megismételni hazai pályán is, mindent elkövetünk majd, hogy ez meg is történjen. Úgy gondolom, hogy mind fizikailag, mind pedig mentálisan az ellenfelünk fölé tudunk majd kerekedni, illetve ezúttal is segítségünkre lesz a kiváló csapatszellemünk.

Sonkoly Lajos, a Tiszaföldvár vezetőedzője: – Ismerjük az ellenfél erősségeit, amit ősszel a saját bőrünkön is tapasztaltunk. Ellenféltől függetlenül hétről-hétre ugyanúgy készülünk, és bár minden mérkőzés fontos számunkra, ezt a rangadót a játékosok, a stáb és a vezetőség is nagyon várja. Győzelemre készülünk, szeretnénk revansot venni a tavalyi vereségért. Remek támadók vannak mindkét csapatban, nálunk Oláh Ákos vezeti a bajnokság góllövő listáját, Mezőtúron viszont három játékos is benne van a legjobb tízben. Ha őket ki tudjuk venni a játékból, akkor a miénk lehet a győzelem.

További mérkőzések

Szombat: Jánoshida–Szajol, Kisújszállás–Jászfényszaru, Jászberény–Kunhegyes, Kunszentmárton–Cserkeszőlő, 15.30. Vasárnap: Törökszentmiklós–Tiszagyenda, Rákóczifalva–Tószeg, Lurkó Focimánia–Kenderes, 15.30.