A harmadik helyre törő Olaj háza táján jó hír volt, hogy az elmúlt napokban combizomhúzódással bajlódó Lukács Norbert vállalta a játékot, és Dustin Thomas is visszatért eltiltását követően.

Lukács Norbert (labdával) és társai végig vezetve nyertek Kaposváron

Forrás: hunbasket.hu

Kometa Kaposvári KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 90–96 (18–28, 25–21, 20–20, 27–27)

Kaposvár, 1000 néző. Vezette: Kapitány G., Kovács N., Téczely R.

Kaposvár: Krnjajski 9, EADDY 20/18, Paár 3/3, FILIPOVITY 15/6, Koprivica 9. Csere: Halmai 3, JACKSOn 15/6, Jean-Marie 10. Szőke 6/3. Edző: Dalibor Damajanovics.

Szolnok: JOVANOVICS 15/3, LUKÁCS 11/3, EADS 15/6, Rudner 3/3, Wiggins 14. Csere: Thomas 6, PALLAI 11/9, Pongó 2, DURHAM 15/9, Révész 4. Edző: Oliver Vidin.

Nagyon bekezdett a vendéggárda Sztrahinja Jovanovics termelték a pontokat, míg hátul sorra védekezték ki a hazaiak akcióit. Mindezeknek köszönhetően már a negyedik percben tíz ponttal vezettek a szárnyaló szolnokiak. A folytatásban is tartotta előnyét az Olaj, és úgy tűnt, hogy nem lehet őket megállítani. A vendéglátok azonban légiósaik révén megkezdték a felzárkózás, míg az Olaj megtorpant, olyannyira, hogy a Kaposvár feljött három pont távolságra. James Eads triplája azonban beesett a félidő utolsó másodperceiben, 43–49.

A térfélcserét követően büntetőkből araszolgatott az Olaj, a hazaiak pedig nem hagyták magukat lerázni, így ha a színvonal nem is volt magas, legalább izgalmas volt az összecsapás. A záró felvonás 63–69-es állásról indult. Pallai Tamás bedobta harmadik tripláját is, majd Lukács kapitális zsákolásának örülhetett az Olaj-tábor. Nagyon úgy tűnt, hogy elmaradnak az izgalmak, ám 81–90-es állás után egy 5–0-s rohammal rohammal sokadszorra is felzárkóztak a kék-fehérek. Az utolsó percben azonban Jovanovics vezérletével bebiztosította megérdemelt győzelmét a piros-fekete legénység.

Sikerével megőrizte harmadik helyét az Olajbányász, amely az április 13-án rajtoló negyeddöntőben a hatodik helyre befutó NKA Pécs csapatával találkozik majd. Ezt megelőzve azonban a jövő szombaton a Magyar Kupa elődöntőjében is összemérik erejüket a felek.

További eredmények: Alba Fehérvár–Falco KC 93–80, Pécs–Körmend 92–75, Bp. Honvéd–ZTE KK 76–75, Szeged–DEAC 91–96, Atomerőmű–Kecskemét 90–78, Oroszlány–Sopron 103–87.