A hálóőr számos bajnoki érem és egy Magyar Kupa-győzelem után ‘89-ben hagyott fel aktív pályafutásával, de csak az élsporttal. Továbbra is az uszodák rendszeres látogatója maradt, és most, hetven esztendősen is hetente kétszer fut. Nemrégiben még az OB II.-es Invictus kapusa volt Pintér Ferenc, ekkor gondolta azt, hogy a rendszerszintű bajnokság már nem neki való. Aki ismeri őt, az tudja róla, hogy ez még mindig nem a vége, hiszen visszavonulása óta is állandó résztvevője a Master’s világbajnokságoknak. Még a kilencvenes évek közepén, a Szentesi csapattal kezdődött ez a felvonás az életében, akkor még a negyven pluszos kategóriában, melynek három arany lett a vége. Idén Dohában, immár a hetven felettiek között, egy német csapat, a Düsseldorf színeiben pólózott, és nyerte meg zsinórban negyedik aranyérmét.

Pintér Ferenc ezúttal a Düsseldorf csapatával hozta el az aranyérmet Dohából

Fotó: Beküldött fotó

– Mit kell tudni egy ilyen eseményről, hogyan zajlik a verseny?

– Hasonlóképp, mint a fiataloké. Harminc és hetven között több kategóriában rendezik a viadalt. Valamivel rövidebb a játékidő, a pálya, és egy kicsit hosszabban támadhat egy csapat. Nem országok válogatottjai szerepelnek, hanem városok képviselik hazájukat. A mi korosztályunkban, amely a legidősebb volt a mezőnyben, hat együttes játszott, és körmérkőzéses formában bonyolították a meccseket. Mindenkit legyőztünk, a végén egy amerikai csapattal szemben szereztük meg az aranyérmet. Ezúttal is nagy élmény volt az esemény, és maga a város is lenyűgözött.

– Ennyi évesen mi hajtja még előre?

– Egyértelműen a versenyzéssel járó adrenalin, ezt a felfokozott állapotot még mindig jó átélni. Úgy érzem, hogy ezzel együtt kerek az életem. Óriási a hangulat, sok ismerős arccal találkozom, vannak magyarok más csapatokban is. Jónéhány külföldi játékossal ismerjük egymást, ott volt Dohában az a csapat is, ahol korábban játszottam.

– Hogyan tovább?

– Az aktív versenyzést két évvel ezelőtt befejeztem, ennek is vége lesz egyszer, de amíg jól megy a védés, nehéz meghozni ezt a döntést.

A veterán kapus büszke arra, hogy még mindig ilyen teljesítményre képes, és az is jó érzéssel tölti el, hogy a világhálóra feltett bejegyzéseire többek között olyan reagálás is érkezett, miszerint ő a szolnoki vízilabda utazó nagykövete. Idén Belgrádban rendezik az Európa-bajnokságot, azon valószínűleg nem vesznek részt, viszont a jövő évi Szingapúri világbajnokság bakancslistás helyszín Pintér Ferencnek.