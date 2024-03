Nagyon egyszerű a képlet a Szolnoki Olajbányász számára az NB I. 26. fordulójában: győznie kell Kaposváron a 18 órakor kezdődő mérkőzésen és harmadikként végez az alapszakaszban.

Révész Ádám (labdával) szerint jó védekezéssel nyerhet a Szolnoki Olajbányász Kaposváron

Fotó: Nagy Balázs

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa Kaposvári KK

Természetesen ez nem lesz ennyire könnyű feladat. Dalibor Damjanovic együttese ugyan már nem juthat be a legjobb nyolc közé, azonban közel sem mindegy számára, hogy melyik pozícióból várja a folytatást. A kaposváriak jelenleg az utolsó előtti, 13. helyen állnak, de egy esetleges győzelemmel is legfeljebb csak egy pozíciót léphetnének előre, ilyenkor viszont egy-egy helyezésnek is nagy jelentősége leshet az alsóházban.

Az Olajbányász helye ellenben már biztos a legjobb nyolc között, és ahogy már írtuk, győzelem esetén a harmadik helyezés is meglenne. Amennyiben viszont vereséget szenved, és a ZTE legyőzi a Honvédot, akkor a zalaiak megelőznék Oliver Vidin gárdáját, és nehezebbnek ígérkező ágra kerülnének ezáltal a Tisza-partiak.

A Kaposvár – a Körmenddel és a Pakssal egyetemben – a liga leggyengébb formában lévő csapata, míg az Olajbányász Vidin kinevezése óta négy meccséből hármat megnyert, egyedül a Falco ellen kapott ki, így egyértelmű esélyesként érkezik a somogyiakhoz.

– Össze van varrva az állam, így edzettem a héten, és szombaton is így játszok majd – számolt be hírportálunknak egészségügyi állapotáról Révész Ádám, aki a legutóbbi meccsen James Eadsel ütközött és felszakadt az álla, emiatt pedig bekötött fejjel játszotta le a mérkőzést. – Veszélyes lesz, mert belekaphatnak meccs közben és felszakadhat a seb, de ettől függetlenül ugyanúgy belemegyek majd mindenbe, ráadásul a szezonnak nem olyan szakaszában vagyunk, ahol egy ilyen miatt ki lehet ülni egy mérkőzést is. Rátérve a hétvégi összecsapásra, nagyon szoros a mezőny, több csapatnak még győzelem esetén is számolgatnia kell. Nekünk egyszerűbb a helyzetünk, ha nyerünk, akkor harmadikként végzünk. Nagyon motiváltak vagyunk, a Kaposvár nincs túl jó formában, ráadásul elvileg hiányzóik is lesznek, mindent megteszünk majd a győzelemért. Elsősorban saját magunkkal foglalkozunk, szeretnénk hasonlóan védekezni, mint a legutóbbi meccseken. A kaposváriak jó támadórepertoárral rendelkeznek, piócaként kell tapadnunk a ponterős játékosaikra. Úgy gondolom, ha ez sikerül, akkor jó védekezéssel nyerhetünk. Múlt héten a Pécs ellen is csak 64 pontot kaptunk, ami remek teljesítménynek mondható, viszont nagyon gyengén dobtunk kívülről, és a büntetővonalról is. Bízunk benne, hogy kétszer egymás után nem dobunk majd ilyen rosszul, és győzelemmel távozhatunk Kaposvárról.

További párosítások:

Szombat: Alba-Fehérvár–Falco KC, Pécs–Körmend, Bp. Honvéd-ZTE KK, Szeged–DEAC, Atomerőmű–Kecskemét, Oroszlány–Sopron, 18.00.