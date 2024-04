Két év után ismét a Szolnoki Olajbányász és a Szeged játssza a Magyar Kupa döntőjét. Akkor a piros-feketék 100–72-re győztek a debreceni Főnix Arénában, most pedig a budapesti BOK Sportcsarnok szerettek volna hasonló eredményt elérni, amivel a klub története tizedik kupasikerét ünnepelheti. Érdekesség, hogy a Szedeák abban az évben is kiejtette a Falcót, igaz, akkor a negyeddöntőben, most pedig az elődöntőben sikerült legyőznie a szombathelyi gárdát.

Fotó: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport

A két évvel ezelőtti döntőben is Simándi Árpád irányította a szegedieket, aki közel két hónapja vette át ismét a Tisza-parti csapat kispadját. Zsíros Péter pedig akkor még az Olajbányász sikeréért dolgozott, vasárnap viszont már a Szedeák győzelméért játszott.

A Szegedtől Ryan Woolridge és Bognár Kristóf volt a legaktívabb a mérkőzés elején, nekik köszönhetően pedig lépéselőnybe került a Szedeák. Az is hamar kiderült, hogy dobóformáját nem sikerült átmentenie a Szolnoki Olajbányásznak szombatról vasárnapra, hat kísérletből mindössze egy volt sikeres a triplavonalon túlról. Oliver Vidinnek időt is kellett kérnie a negyed végéhez közeledve, a szerb tréner pedig aktívabb játékot kért játékosaitól támadásban, aminek köszönhetően kicsit zárkózott is a csapat, 27–23.

A folytatásra sem változott a játék képe, továbbra is szenvedett a hármasokkal a Szolnok, a Szegedtől pedig Woolridge és Brandon Bailey is szárnyalt, menet közben pedig kétszámjegyűre nőtt a különbség, 43–32. A nagyszünetig viszont egy zárkóztak a piros-feketék, így 47–43-mal állással fordultak a csapatok.

Úgy tűnt sikerült rendezni a sorokat, 8–0-s rohammal kezdte második félidőt az Olajbányász, melynek köszönhetően már három ponttal vezetett, 48–51. Ezt követően kezdett éledezni a Szeged is, viszont Oliver Vidin együttese tartotta, sőt növelte előnyét, olyannyira, hogy már a Szolnok vezetett kétszámjegyű különbséggel, 58–70. A Szedeák fáradni látszott, a piros-feketék agresszív védekezésével szemben viszont nem volt ellenszere Simándi Árpád fiainak. A záró negyedre pedig magabiztos előnnyel fordulhatott az Olaj, 62–76.

Az utolsó játékrészre végképp elfogyott a Szeged, a szolnokiak pedig örömjátékot folytattak az utolsó tíz percben, egyedül a különbség volt már csak a kérdés, végül 96–80-ra győzött a Szolnoki Olajbányász, és ezzel megnyerte a Magyar Kupát. A döntő legjobb játékosának Demajeo Wigginst választották meg.

A Szolnok Olajbányász 2002, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019 és 2022 után a tizedik alkalommal hódította el a Magyar Kupa serlegét.

SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 80–96 (27–23, 20–20, 15–33, 18–20)

Budapest, BOK Sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Földházi Tamás Péter, Benczur Tamás, Farkas Gábor (Páli dr. Kálmán)

Szeged: WOOLRIDGE 18, Locke 11/3, Cohill, BOGNÁR K. 11/3, Lake 9. Csere: Balogh S. 2, Bella, BAILEY 17/6, Csornai, Mayer, Zsíros 9/9, Mucza 3. Edző: Simándi Árpád.

Szolnok: JOVANOVICS 17, EADS 12, Rudner 9/9, LUKÁCS N. 12, WIGGINS 18. Csere: Durham 7/3, Pongó 5/3, Sebők, Révész 2, THOMAS 14/3, Pallai, Vincze R. Edző: Oliver Vidin.

Kipontozódott: Lake (35.)

Az eredmény alakulása.

2. perc: 6–4, 4. perc: 11–10, 6. perc: 17–14, 8. perc: 23–18, 12. perc: 32–28, 14. perc: 38–32, 16. perc: 43–34, 18. perc: 47–40, 22. perc: 47–47, 24. perc: 51–53, 26. perc: 56–60, 28. perc: 58–70, 32. perc: 64–80, 34. perc: 67–85, 36. perc: 67–90, 38. perc: 74–92.