A fiatalok tervei alapján alakították ki a szolnoki Szifont

Az elmúlt évek diák-közgyűlésein számos alkalommal felmerült egy színvonalas ifjúsági közösségi tér kialakításának a gondolata, ahol a programokat a fiatalok maguknak alakítják. A diákság véleményét kikérve az önkormányzat az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ közreműködésével létrehozta a Szifon (Szolnoki Ifjúság- On) közösségi teret, amelyet szerdán adtak át.

Szalay Ferenc polgármester a megnyitón elmondta, a város ifjúságpolitikája a vezetők számára is fontos, hiszen működik gyermek-, és diáktanács, de a közgyűlésen diákpolgármestert is választanak a fiatalok. A különféle szerveződések számtalan gondolattal, javaslattal, ötlettel segítik a város fejlődését, legyen szó a street workout pályákról vagy a huszonnégyórás vetélkedőről.

– Ebben a városban sok jó képességű gyermek van, a középiskolások kilencven százaléka a felsőoktatásban tanul tovább. Komoly felelősség, megteremteni annak lehetőségét, hogy szakemberként visszatérjenek a városba, letelepedjenek és családot alapítsanak – foglalta össze gondolatait, majd hozzátette: a fiatalok kormányzati szinten is fontosak.

– Nagyon jó üzenete van annak, hogy a városon belül van egy kiemelt hely, ami csak a fiataloké. A helyben maradást segítik az emlékek és élmények, valamint a barátságok, amik a diákokat egymáshoz kötik – mondta Rácz Zsófia, a fiatalokért felelős helyettes államtitkár.

– Azt érezhetik magukénak a fiatalok, amelynek létrehozásában maguk is részt vettek, ilyen a Szifon is. Egy közösségi tér megnyitása ebben az időszakban szimbolikus és jövőbemutató. Hisszük ugyanis, hogy minél hamarabb visszatérünk a régi kerékvágásba és az online kapcsolatainkat át tudjuk fordítani az offline világba is – magyarázta a megnyitón.