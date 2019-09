A kihívásokról és a vízgazdálkodásról is szólt a fórum

– A szakmai fórum célja, hogy segítsük a gazdálkodók munkáját és a felkészülést az előttünk álló kihívásokkal teli időszakra – mondta Hubai Imre, a megyei NAK környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztályának elnöke.

Házigazdaként dr. Szabó Tamás polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Az előadások sorát Lovas Attila, a Kötivízig igazgatója nyitotta meg, melyben a megyei vízgazdálkodási stratégiát mutatta be.

Kiss Róbert, a NAK megyei igazgatója az agrárium megyei helyzetéről beszélt és részletesen beszámolt az idei esztendő eddigi betakarítási eredményeiről is. Az agrárium előtt álló kihívásokról dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Felhívta a figyelmet többek között arra, hogy a jövőben is ki kell állni a GMO-mentes élelmiszereket termelő mezőgazdaság mellett, de szólt az agrártámogatásokról, a mesterséges élelmiszer veszélyeiről, a piaci hatásokról és az állattenyésztési ágazatot érintő nehézségekről is.

A fórumon átadták a Magyarok Kenyere kisplasztikákat. Kitüntető díjban részesült Bathó Károly, a jánoshidai gazdakör elnöke; Berki László jászapáti családi gazdálkodó; Csajkás Lajos jászárokszállási családi gazdálkodó és Gyenes László jászdózsai gazdálkodó.