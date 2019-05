A Véső úti fejlesztésekről tájékoztattak

A Bajcsy Közösségért Egyesületnek tartott lakossági fórumot a Véső úti sporttelep és a MÁV strand fejlesztéséről Szalay Ferenc polgármester, valamint Szabó István, és Fejér Andor alpolgármesterek.

Az eseményen arról számoltak be, megmarad a strand ötven méteres medencéje. A hatpályás létesítmény versenyek rendezésére is alkalmas lesz. A komplexumot emellett nem acélkorlátos, hanem lépcsős belépővel látják el. Megoldják a helyszín téliesítését is. Sátrat kap ugyanis az uszoda.

– A vörös salakos pálya helyén egy százhuszonhat jármű befogadására alkalmas parkoló épül – beszélt a sporttelep újításairól Szalay Ferenc. Hozzáfűzte, a régi fűtőház helyére kerül a dobópálya, míg az atlétikapálya egy nyolcsávos műanyagpálya lesz. Ugyanakkor a beruházás fontos része a vízelvezetés korszerűsítése.

Ez egyben azt is jelenti, hogy egy nagyobb felvevőképességű rendszer kiépítése válik szükségessé.

Megtudtuk, a MÁV strand nyitása az ősz folyamán várható. A teljes beruházás összege pedig csaknem négymilliárd forint.