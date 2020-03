Besenyszögön leltározzák és javítják a köteteket

Már több mint egy hete megyeszerte bezárták kapuikat a könyvtárak és művelődési házak. Nincs ez máshogy Besenyszögön sem. Ezen időszak alatt viszont a dolgozóknak lehetőségük adódik a könyvek válogatására és rendezésére.

– Elkezdtük, amire eddig nem volt időnk. A koronavírus-járvány terjedése lassításának érdekében a művelődési ház összes programját lemondtuk. A munkatársakkal nekiálltunk a könyvek selejtezésének, dobozolásának, valamint a leltározásnak. Ezenfelül az elkövetkező hetekben javítjuk a sérült köteteket, elvégezzük a portörlést és a szükséges fertőtlenítést is – mondta Danyi Gyuláné, a helyi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, aki beszámolt arról is, hogy a felmerülő kérdésekre online és telefonon is szívesen válaszolnak olvasóiknak.

– Hiányolják a szolgáltatásainkat, illetve a megszokott rendet, sok esetben a könyvek hosszabbítása miatt keresnek fel. Akadnak, akik a kötelező olvasmányokról érdeklődnek. A jelenlegi helyzetben viszont semmilyen formában nem tudunk könyveket kiadni – hangsúlyozta a vezető.