Beszakadt az aszfalt a belvárosban

Egy fiatal hölgynek még sikerült áthajtania délután fél hat körül a Toronyház előtti útszakaszon, melyen már megvolt gyűrődve az aszfalt.

A pár perccel később arra járőröző rendőrök már azt észlelték, beszakad az útburkolat. Azonnal a helyszínre hívták a szolgálatban lévő többi kollégát, s két rendőrautóval lezárták az Ady Endre utca – Szent István sugárút – Kertész József utca közötti, mintegy 60 méteres útszakaszt.

Értesítették a polgármesteri hivatalt, a közterület felügyelőt, a TRV Zrt.-t és a városgondnokságot. A szakemberek pár percen belül megérkeztek a helyszínre, körbeszalagozták az útszakaszt, gondoskodtak a terelőtáblák kihelyezéséről. E közben egy újabb aszfaltdarab szakadt be a 4-5 méter mély tátongó lyukba, ahol a földet valószínűleg kimosta az eső.

A rendőrség és a vízmű szakemberei arra kérik a lakosokat, autósokat, senki ne közelítse meg a lezárt területet se gyalogosan, se járművel. Vegye igénybe az Ady Endre utcai vagy a Kertész József utcai terelő utat. A szakemberek hamarosan megkezdik a beszakadt útszakasz feltárást, majd azt követően döntenek a további munkákról.

A hatóságok türelmet és nagy odafigyelést kérnek az itt közlekedőktől, hiszen a Toronyház előtti út egyébként is az egyik legforgalmasabb szakasza a városnak. Ráadásul szombaton piaci nap is van, amikor több száz autós, kerékpáros menne át ezen a szakaszon, nekik most a fenti kerülőutat kell igénybe venniük.