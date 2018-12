Fákat ad örökbe a lakosoknak egy lelkes erdész Cserkeszőlőn

Zöldítik Cserkeszőlőt, de nem akárhogyan! Egy helyi erdész csemetefákat ajánlott fel a lakosoknak, melyeket az ő segítségével ültethetnek el. De csak közterületre, a házaik elé például. A későbbiekben egy internetes közösségi oldalon figyelmezteti a lakosokat a fagondozás aktuális teendőire.

– Hamarosan ki kell vágni a Fürdő utca jó néhány fáját. Az egykor odaültetett szilfák mára elöregedtek, hamarosan teljesen kiszáradnak – vázolja fel Molnár Zsolt erdész a főút fáinak sorsát.

Hozzáfűzi, ezeknek a fáknak az élettartama legjobb esetben is csak harminc év, a Fürdő úti szilfák pedig már 22 évesek. Érdemes még azelőtt újabbakat ültetni (oda és máshová is), mielőtt kivágnák a koros szilek nagy részét.

– Okosabban választunk más fajta fákat: vörös- és kocsányos tölgyet például, platánt, hársakat, meg kőrisfát! Ezek mind hosszú életűek, melyek évtizedekig díszíthetik községünk utcáit – magyarázza a szakember.

Molnár Zsolt elárulja, csemetefáihoz a makkokat és magokat ő gyűjtötte a parkokból, de volt olyan is, hogy óvodásokat, meg napközis diákokat kért meg erre a feladatra. Cserébe kaptak egy nagy vödör nápolyit. Máskor közmunkások segítettek az erdésznek.

– Ezeket a magokat aztán saját portámon ültettem el és gondoztam idáig. Most, hogy már háromévesek lettek, szeretném a fákat örökbe adni a lakosoknak. Feltételem az, hogy csak közterületre ültethetik, például a házuk elé, az utcára. Én szedem össze a hozzá való engedélyeket, és mindent megszervezek, hogy azok a fák száz év múlva is ott lehessenek, ahová mi tesszük őket.

– A lakosok kilencféle fa közül választhatnak, persze, ehhez tanácsokat adok. Kisebb helyre alacsonyabb növésű fajtát javaslok, például csörgőfát és szivarfát, ezek villanyvezeték alá tökéletesek. Máshová mehet a tölgyfa is!

Eddig 25 fát fogadtak örökbe, melyeket pénteken délután mind egy szálig (bocsánat, törzsig) elültettek a lakosok Zsolt segítségével. Az erdész vitte a földfúróját, így az ásással sem volt gondjuk a lakosoknak. A szakember arra kérte őket, legalább három-négy évig viseljék gondját a növényeknek.

Locsolják, tányérozzák, tárcsázzák rendszeresen, szedjék ki a gyomot a törzse körül. Hogy mindezt ne feledjék, ezért egy Facebook-csoportban figyelmezteti a jövőben az örökbefogadókat az aktuális munkákról. Így akarja rászoktatni a lakosokat – a felelős állattartáshoz hasonlóan – a felelős növénygondozásra.

Molnár Zsolt hozzátette, a község zöldítésén túl van még egy terve, vágya a faültetéssel. Azt szeretné, hogy Cserkeszőlő „mókusnagyhatalom” legyen.

– Sok-sok török mogyorót ültetnék a településre, mely idevonzza a mókusokat. A kedves kis állatok akár turisztikai látványosságok is lehetnek! – reménykedik a természetbarát erdész, aki jövőre folytatja magánkezdeményezését.

A jövő márpedig most van!

A nagy, közös faültetést pénteken délután tartották. A lakosok szerszámokkal, meleg teával felszerelkezve érkeztek a lakópark előtti parkolóba.

Az összes növényt most – végül így döntöttek – a templomkertbe ültették el. Az örökbefogadók azt tervezik, a földbe tett fákat kis tájékoztató táblákkal is ellátják. A következő akció tavasszal lesz, akkor és később a református templom környékét és más egyéb településrészt (beleértve a házak előtti útszakaszokat) szeretnék „bezöldíteni”. A résztvevők szerint a zöld jövőt most, és nem később kell megteremteni!

