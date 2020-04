Folyamatosan gondoskodnak az állatokról Jászalsószentgyörgyön

A koronavírus miatt a helyi Lovas Centrum és Magyar Udvar mindennapjai is megváltoztak az elmúlt hetekben. A lovak hiába várják a gyerekeket, a járványügyi helyzetben ugyanis felfüggesztették a lovasoktatást. Az élet azonban itt sem állhat meg teljesen. Most is akad bőven tennivaló, az állatokról folyamatosan gondoskodnak.

A falusi háztáji gazdálkodás számos jószága megtalálható a központban, ahol „babyboommal" indult a tavasz. Katona Béla lovardavezető érdeklődésünkre elmondta, három csikóval, hat kiskecskével, tizenöt nyuszival, harminc kiscsirkével, galambfiókákkal és báránnyal bővült az állatállomány. A közelmúltban három kancától egy-egy csikó született. Nárcisz, Bojtár és Csákó jól vannak, napjaikat az anyukájukkal töltik. Az anyakecsék, Masni, Emőke és Boglárka mindenki nagy örömére szintén március végén összesen hat kiskecskével ajándékozták meg az udvart. Az új jövevények még nem kaptak nevet, a névadásba ugyanis a látogatókat is be szokták vonni. A lovardavezetőtől megtudtuk, hogy a gyerekek már nagyon hiányolják a lovakat és a lovaglást, szinte minden nap érkeznek üzenetek a centrum közösségi oldalán. – A lovak is mozgáshoz szoktak. Gondoskodunk arról, hogy szinten tartsuk a kondíciójukat. Ez azért fontos, hogy amikor újra indul a lovasoktatás, akkor ne legyenek problémák – tette hozzá Katona Béla. Bíznak benne, hogy nyáron meg tudják szervezni a népszerű lovastáborokat és minél előbb újra gyerekzsivajtól lesz hangos a lovarda.