Fűre állni tilos! – Vagy mégsem?

Ha vasárnap, akkor bizony parkolási gyöngyszemek a Szoljon.hu-n! Most sem csalódtunk a szabálytalanul parkoló sofőrökben, de ezeket a fotókat nem mutathatnánk meg olvasóink nélkül, akik szemfülesen járnak-kelnek a megyeszékhelyen.

Az első fotónk a szolnoki Ady Endre úton készült.

Nos, ha jól sejtjük, ez mindennapos probléma ebben az utcában. A két tábla sem tántorítja el a szabad parkolóhelyre vadászó sofőröket. Csakhogy ez itt nem parkoló. Ráadásul, mivel ez a kis utca nem egyirányú, a legtöbb autós egyszerűen a forgalommal szemben áll a tilosban…

A második és harmadik képet a szolnoki Felső Szandai rét bevásárlóközpontjánál lőtték olvasóink.

Két, valószínűleg az autója épségét féltő Audis is dupla helyet foglal el, láthatóan nem olyan időpontban, amikor kongana az ürességtől a hatalmas parkoló. A bejárattól és a többi autótól távolabb minden bizonnyal akadt volna olyan hely, ahol nyugodtan leparkolhattak volna, ám úgy döntöttek, hogy csak pár lépést hajlandóak tenni az üzletekig.

Negyedik és egyben borítóképünk a Széchenyi lakótelepen készült.

Mind tudjuk, hogy ebben a városrészben is egyre nehezebb parkolóhelyet találni, hiszen azok nem gyarapodnak olyan gyorsan, mint a járművek száma. Vannak azonban olyan leleményes sofőrök, akik a látszólag lehetetlen helyzetekben is meglátják a lehetőséget, még ha az azt is jelenti, hogy szabálytalanul a zöldterületet szemelik ki.

Talán ha ment volna még pár kört, megüresedett volna egy hely. Bár néhány száz lépéssel távolabb bizonyára talált volna szabályos parkolóhelyet is…

Ha Ön is lát hasonló parkolási remeket, ne habozzon, küldje el nekünk a szoljon@szoljon.hu email címre, továbbra is várjuk olvasóink fotóit.