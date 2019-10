Kengyel bajban: pénzügyi gondnok érkezik a faluba

Az október 27-én megjelentetett Cégközlöny hivatalos tájékoztatása szerint a Szolnoki Törvényszék végzése alapján a bíróság elrendelte Kengyel önkormányzata ellen az adósságrendezés megindítását, továbbá pénzügyi gondnokot jelölt ki.

Mint a Szolnoki Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla vonatkozó határozataiban is szerepel: a kengyeli önkormányzat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében közbeszerzési eljárást indított 2013. május 10-én.

A felhívásra a Remondis Szolnok Zrt. még az év június 24-én ajánlatot tett. A kengyeli képviselő-testület június 27-én összeült, határozatában megállapította, hogy az általa indított közbeszerzési eljárás eredményes, és a nyertes ajánlattevő a Remondis Szolnok Zrt. A szerződést a két fél június 28-án megkötötte, amely 2013. július elsejétől lépett érvénybe.

A felek megállapodtak abban, hogy az önkormányzat 2013-ban egymillió-kétszázhatvanezer forint + áfa összegű tarifát, ezt követően pedig, a közszolgáltató által készített díjkalkuláció alapján, kompenzációs díjat fizet a Remondis Szolnok Zrt. részére a közszolgáltató költségeinek és méltányos nyereségének fedezetéül.

A Remondis Szolnok Zrt.-ből, kiválással, 2014. augusztus 6-án létrejött az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. A jogutódlás alapján, a ki nem egyenlített számlák követelésére az NHSZ Szolnok KN Kft., mint jogutód lett jogosult. A Remondis Szolnok Zrt., illetve a jogutódlás után az NHSZ Szolnok KN Kft. a kompenzációs díjra vonatkozó számláit rendszeresen megküldte a kengyeli önkormányzat részére.

Tizenöt számlát a község 2013. október és 2016. március 21. között kiegyenlített, összesen harmincmillió-hétszáznyolcvanezer-hatszázhatvanhat forint értékben.

A kengyeli önkormányzat és az NHSZ Szolnok KN Kft. 2016. április 21-én fizetési megállapodást kötött a 2016. március 31-én fennálló, ki nem fizetett, késedelmi kamatokkal együttesen ekkor harmincnégymillió-ötszáznyolcvanötezer-kétszáznegyvennégy forint összegű díjkompenzáció címén fennálló tartozás rendezésére vonatkozóan. Az önkormányzat elismerte a követelést, azonban a fizetési megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

Emiatt az NHSZ Szolnok KN Kft. 2017. április 24-én kereseti kérelmet nyújtott be harminchétmillió-százezer-ötszázhuszonnégy forint tőke és késedelmi kamatai megfizetése iránt a Szolnoki Törvényszékhez. A Szolnoki Törvényszék 2018. szeptember 27-én meghozott ítéletében kötelezte Kengyelt az említett tőke, valamint a késedelmi kamatok, és a perköltség megfizetésére.

Az elsőfokú ítélet ellen a kengyeli önkormányzat fellebbezést nyújtott be. A másodfokon eljárt Szegedi Ítélőtábla 2019. február 21-én meghozott jogerős ítéletével kötelezte a község önkormányzatát a tőke, valamint késedelmi kamatok, és perköltség megfizetésére melyek együttes összege az ítélethozatal napján ötvenmillió-kettőszázhatvannyolcezer-ötszázkilencvenhat forint volt.

Kengyel a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, melyet még nem bíráltak el. A felülvizsgálati kérelemben a kengyeli önkormányzat kérte a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését, melyet a Kúria a 2019. július 9-én meghozott végzésével elutasított.

A felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálása még nem történt meg. A kengyeli önkormányzat a jogerős ítélet meghozatala után részletfizetési kérelmet nyújtott be a Szolnoki Törvényszékhez a jogerős ítéletben foglalt összeg részletekben történő megfizetésének engedélyezésére, mely kérelmet a Szolnoki Törvényszék a 2019. május 29-én meghozott végzésével elutasított. Az önkormányzat a részletfizetési kérelmet elutasító végzéssel szemben is fellebbezést nyújtott be, melyet a Szegedi Ítélőtábla elutasított, a jogerős végzéssel szemben további fellebbezésnek helye nincs.

Mivel Kengyel önkormányzata nem fizette meg a jogerős ítéletben meghatározott határidőben az ítéletben meghatározott összeget, ezért az NHSZ Szolnok KN Kft. 2019. május 7-én, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárást indított Kengyel önkormányzatával szemben.

A Szolnoki Törvényszék a 2019. július 26. napján meghozott végzésével elrendelte Kengyel adósságrendezési eljárásának megindítását, és pénzügyi gondnokot jelölt ki. A Szolnoki Törvényszék az Ázsió Kft. pénzügyi gondnokként való kijelölését összeférhetetlenségi ok fennállása miatt visszavonta, és a Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Kft.-t jelölte pénzügyi gondnokként.

A kengyeli önkormányzat az adósságrendezési eljárás megindításáról szóló végzéssel szemben fellebbezést nyújtott be, melyet a Szegedi Ítélőtábla a szep­tember 20-án kelt végzésében elutasított és az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. Az adósságrendezés megindításának időpontja a végzés Cégközlönyben való megjelenésének napja. Az adósságrendezési eljárás elrendelésével kapcsolatos jogerős végzés 2019. szeptember 27-én 11 óra 3 perckor jelent meg a Cégközlönyben.

A történtek miatt többször kerestük Nagy Szilárdot, Kengyel polgármesterét, ám mindkét általunk ismert telefonja kikapcsolt állapotban volt. A polgármesteri hivatal titkárságán azt az információt kaptuk, hogy a községvezető kedden nem elérhető, hívjuk a következő napokban.

Nagy Szilárd az üggyel kapcsolatban a Facebookon kifejtette véleményét, amelyben egyebek között az alábbiakat írta:

„…A képviselő úr (Boldog István, a térség országgyűlési képviselője – szerk.) arra kért még 2013-ban, amikor „jó barátok voltunk”, hogy a szemétszállítási szerződést írja alá az önkormányzat a Remondis Zrt.-vel a rezsicsökkentés idején.

Most ahelyett, hogy segítene a választókerületében egy településnek megoldani a problémát, a személyes sérelmei és érdekei miatt odáig elment, hogy az NHSZ Szolnok Kft.-vel (csak úgy mellékesen ez az a cég, amelyik Kétpóra szállítja a szemetet) adósságrendezési eljárást indított Kengyel ellen. És mit ad Isten, pont most, a választási kampány hajrájában döntés születik arról, hogy elindul az eljárás ellenünk.

Ki tudja miért, de a képviselő úr azzal kampányolt már hetekkel a bírósági döntés előtt, hogy hoz egy válságmenedzsert Kengyelre, aki majd megold mindent. Ugye, milyen érdekes csillagállás? Ráadásul a képviselő úr ezt, a számára örömhírt tele szájjal fröcsögte a többi település polgármestereinek a jászkiséri focimeccs előtt, múlt pénteken. Igen, Kengyel országgyűlési képviselője örül annak, hogy bajba került a falunk!…”